Выживайте как хотите: Зе-правительство отказалось компенсировать медуслуги населению

05.02.2020, Киев, Игорь Петров

Тарифы, предусмотренные государственным медицинским обслуживанием населения в 2020 году, не позволяют оказывать медицинские услуги населению даже в минимальном объеме.

Об этом свидетельствует опубликованный Кабинетом министров Украины проект постановления «Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году».

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Как следствие, львиную часть расходов больным придется взять на себя.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила президент международной медицинской платформы, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, тариф по оказанию медицинской помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях составляет 16 001,43 грн, но реальные расходы на лечение инфаркта могут быть значительно выше 40 тыс грн.

«Мне нравится эта цифра – 16 001,43 грн. Инфаркт имеет разные формы лечения. Эта цена смехотворна. Разные виды лечения инфаркта плюс реабилитация 14 дней – это около пяти тысяч долларов. На кого ляжет эта сумма завтра?

Представьте – пациент лечился, потом предоставляется документ – этого пациента пролечили на 40 тыс. А заплатит 16 тыс. Пациент должен самостоятельно платить эти деньги?», – риторически возмущается медик.

По её словам, тариф на роды составляет 8 136,03 грн, что также недостаточно для сложных случаев.