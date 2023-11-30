Выживание Украины больше никак от неё не зависит – Карасёв

Анатолий Лапин.  
30.11.2023 23:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 323
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сможет ли Украина дальше продолжать войну – зависит не от ее военных, и не от нее самой. Главный вопрос тут – кто займет президентское кресло в США, и что будет с войной на Ближнем Востоке. Если она продлится или разрастется за пределы Израиля и Палестины, то американские снаряды и артиллерия будут перенаправлены не в Киев.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сможет ли Украина дальше продолжать войну – зависит не от ее военных, и не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Это не военные решают – вступать в НАТО по частям или идти на Крым, это решают политики. Причем, политики общие… будет решаться в контексте политическом. Будет зависеть от того, как в Америке дела пойдут, какие там выборы будут, кто выборы выиграет, кто проиграет, как будет идти избирательная кампания, какая ситуация будет в Израиле, в Палестине, потому что туда надо будет внимание основное. И внимание, геополитический фокус туда Запада, чтобы война не расползлась по всему Ближнему Востоку, – тогда все, крышка.

Во-вторых, военно-техническое внимание. Ну, например, снаряды, 155-й калибр в Израиль идет, артиллерия тоже может в Израиль идти. Не к нам, а туда идти. Что говорит Анналена Бербок? Что Украина фатально уходит из фокуса общественного мнения Запада, примерно так я цитирую. От этого все будет зависеть», – заключил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть