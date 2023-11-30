Выживание Украины больше никак от неё не зависит – Карасёв

Сможет ли Украина дальше продолжать войну – зависит не от ее военных, и не от нее самой. Главный вопрос тут – кто займет президентское кресло в США, и что будет с войной на Ближнем Востоке. Если она продлится или разрастется за пределы Израиля и Палестины, то американские снаряды и артиллерия будут перенаправлены не в Киев.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не военные решают – вступать в НАТО по частям или идти на Крым, это решают политики. Причем, политики общие… будет решаться в контексте политическом. Будет зависеть от того, как в Америке дела пойдут, какие там выборы будут, кто выборы выиграет, кто проиграет, как будет идти избирательная кампания, какая ситуация будет в Израиле, в Палестине, потому что туда надо будет внимание основное. И внимание, геополитический фокус туда Запада, чтобы война не расползлась по всему Ближнему Востоку, – тогда все, крышка. Во-вторых, военно-техническое внимание. Ну, например, снаряды, 155-й калибр в Израиль идет, артиллерия тоже может в Израиль идти. Не к нам, а туда идти. Что говорит Анналена Бербок? Что Украина фатально уходит из фокуса общественного мнения Запада, примерно так я цитирую. От этого все будет зависеть», – заключил Карасев.