«Выживание Украины под угрозой» – глава Пентагона

Константин Серпилин.  
19.03.2024 20:33
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на постепенное продвижение российской армии, украинское руководство твёрдо намерено продолжать войну.

Об этом в ходе брифинга по итогам встречи контактной группы по помощи Украине в Рамштайне заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на постепенное продвижение российской армии, украинское руководство твёрдо намерено продолжать войну. Об этом...

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«То, что мы видели на поле боя – это серия постепенных успехов русских. Эти успехи были достигнуты за счёт значительных затрат на персонал и оборудование.

Но тем не мене, мы наблюдаем некоторые дополнительные достижения. Я связался с главой Министерства обороны Украины. Они чувствуют свою способность продолжать защищать суверенную территорию, и удерживать оборону.

Конечно, им нужны боеприпасы и поддержка, чтобы продолжать это делать. Я по-прежнему вижу широкую поддержку Украины в обеих палатах Конгресса. И поэтому я с оптимизмом смотрю на то, что мы увидим какие-то действия по продвижению вперёд», – трепался афро-американец.

Он подчеркнул, что без западной поддержки Украина неминуемо проиграет.

«Сегодня выживание Украины находится под угрозой, и безопасность Америки под угрозой. Поэтому я покидаю это место с полной решимостью продолжать оказывать помощь в области безопасности, и поставлять боеприпасы.

Это вопрос выживания и суверенитета Украины, и вопрос чести Америки», – нагнетал глава Пентагона.

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