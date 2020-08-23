Выживет только Навальный

23.08.2020, Москва, Платон Беседин

Согласно кальвинистской морали, люди делятся на избранных и отверженных. На тех, кому рай уготован изначально, и, следовательно, им всё дозволено, и на тех, кто в Царство Небесное никогда не войдёт, так как, попросту говоря, рожей не вышел. Тут надо заметить, что кальвинистская мораль – один из трёх китов западного общества. Того, чьи ценности мы, россияне, с таким усердием перенимаем, извращая, в свою очередь, до патологических состояний.

Вспоминаю об этом, потому что злоключения Навального и реакция на них части светлоликой общественности целиком укладываются в упомянутую мной парадигму. И нет ей внятного антидота.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вот смотрите, господин Навальный, находясь под следствием, спокойно перемещается по стране. Тут ему становится плохо – и он попадает в больницу. Сразу же начинаются вопли «отравили сволочи!». Вопли, надо заметить, абсолютно бездоказательные. После чего Навального спецрейсом отправляют в Германию.

Ясно, что Алексей безумно важен для страны. Он светоч и надежда. Но! Делаем реверс в начало этого текста и вспоминаем кальвинистскую мораль. Потому ставим на место Навального обычного человека – условного Васю из Архангельска.

Так вот, что было бы с Васей, если бы он, находясь под следствием, свободно бы так перемещался по стране? К слову, с подпиской о невыезде. Кто бы колдовал над этим Васей – доктора или люди в погонах? Скорее всего, и те, и другие, но больше вторые, правда? И уж точно всем было бы глубоко плевать, как там обходятся с простым человеком из Архангельска в омской больнице. Да и на саму больницу всем тоже было бы всё равно.

В том числе, и Ксении Собчак, вопящей ныне, в каких ужасных условиях содержали несчастного Лёшеньку. Так вы, Ксения Анатольевна, езжайте-ка по стране да посмотрите, как живут люди. А почему живут? Да, в том числе, потому, что постарались ваши папеньки из 90-х.

Боюсь, что никто бы так не заботился о простом Васе из Архангельска. И уж точно бы не отправлял специальный борт в Германию. Правда же?

Так а за какие такие заслуги столь трепетно и щедро пекутся о Навальном? Ну, ясно, что его смерть сыграет в большой минус российской власти. Ясно, что для части общественности Навальный представляет некий символический интерес. Но что он реально сделал для страны, кроме того, что без продыху поливал её грязью? Да, именно страну, подчёркиваю, а не государство – потому что с «государством» он вполне себе симпатично так аффилирован.

И неужели простой работяга Вася настолько хуже господина Навального? Хуже лишь тем, что не снимал видосики в социальные сети, а честно трудился где-нибудь на заводе? Им ведь, власть имущим, и на того же Лимонова было глубоко наплевать.

Зато точно так же, как сейчас Навального, спасали относительно недавно ещё одного отравившегося – Дмитрия Быкова. И, глядя вот на всё это, вспоминается знаменитое пелевинское: «А для чего подкармливать тех, кто Родину любит? Они ведь её и так бесплатно любят». Именно так. Просто в определённый момент все блага государственные, многие из них, у нас стали идти на тех, кто это самое государство усиленно ругает. Возможно, считается, что так удастся смирить подобных персонажей. Что ж, свежо предание…

Ведь люди вроде адептов Навального не знают слов благодарности. Они уже успели заклеймить омских врачей и прихвостнями убийц, и людоедами, и палачами. Никто из навальнят даже не додумался извиниться за сказанное после того, как омские врачи, отставив все дела, бросились спасать господина Навального, более или менее подлечив того. Ему желаю выздоровления, конечно.

Но о нём государство заботится. А о простом Васе? К сожалению, вы знаете ответ. Модно, знаете ли, в России Отечество ненавидеть. Модно и выгодно. Кто на что учился – так же у нас говорят? Кальвинистская мораль, не иначе.