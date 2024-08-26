Выживший на Покровском направлении ВСУшник: «Я такого не видел даже в Бахмуте»
Наступление ВС РФ невозможно купировать, поскольку русские продвигаются на Красноармейск (Покровск) таким образом, что сразу формируют усиленные артиллерией фланги, которые разносят всё вокруг.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся на Покровском направлении военнослужащий 411-й бригады беспилотных систем ВСУ Александр Солонько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Огромное преимущество в количестве, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого ни в Бахмуте, нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе… Всё тяжело, они не просто продвигаются в сторону Покровска. Как кто-то говорит, что такая кишка, давайте мы её перережем…
Если бы это было так просто, какие-то движения уже были в этом направлении. Может, средств не хватает… Чтобы понять, как здесь воевать, здесь надо иметь ноги на земле и видеть, где ты находишься.
Как только они продвигаются вперёд, они начинают формировать фланги, расширять эту кишку, которая продвигается в сторону Покровска. И в том числе – они подтягивают артиллерию на эти фланги и пытаются оттеснять нас, нашу логистику и наши силы, которые оказываются у них на флангах, чтобы их обеспечить», – рассказал Солонько.
«Они обстреливают инженерные подразделения, которые там готовят фортификации, они обстреливают логистику, они обстреливают населённые пункты, выдавливают оттуда людей, выдавливают военных. Просчитывают места расположения взводно-опорных пунктов, каких-то военных, накрывают всё это постоянно артиллерией. Даже там, где они сейчас не наступают по бокам, они это выжигают», – жаловался ВСУшник.
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