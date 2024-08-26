Выживший на Покровском направлении ВСУшник: «Я такого не видел даже в Бахмуте»

Вадим Москаленко.  
26.08.2024 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наступление ВС РФ невозможно купировать, поскольку русские продвигаются на Красноармейск (Покровск) таким образом, что сразу формируют усиленные артиллерией фланги, которые разносят всё вокруг.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся на Покровском направлении военнослужащий 411-й бригады беспилотных систем ВСУ Александр Солонько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление ВС РФ невозможно купировать, поскольку русские продвигаются на Красноармейск (Покровск) таким образом, что...

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«Огромное преимущество в количестве, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого ни в Бахмуте, нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе… Всё тяжело, они не просто продвигаются в сторону Покровска. Как кто-то говорит, что такая кишка, давайте мы её перережем…

Если бы это было так просто, какие-то движения уже были в этом направлении. Может, средств не хватает… Чтобы понять, как здесь воевать, здесь надо иметь ноги на земле и видеть, где ты находишься.

Как только они продвигаются вперёд, они начинают формировать фланги, расширять эту кишку, которая продвигается в сторону Покровска. И в том числе – они подтягивают артиллерию на эти фланги и пытаются оттеснять нас, нашу логистику и наши силы, которые оказываются у них на флангах, чтобы их обеспечить», – рассказал Солонько.

«Они обстреливают инженерные подразделения, которые там готовят фортификации, они обстреливают логистику, они обстреливают населённые пункты, выдавливают оттуда людей, выдавливают военных. Просчитывают места расположения взводно-опорных пунктов, каких-то военных, накрывают всё это постоянно артиллерией. Даже там, где они сейчас не наступают по бокам, они это выжигают», – жаловался ВСУшник.

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