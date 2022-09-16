Выживут олигархи, выживет и Украина – киевский экономист

16.09.2022  16:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

Украинские олигархи сегодня наполняют 80% бюджета страны. Во время войны они потеряли огромное количество своего имущество, и государство обязано их поддерживать, чтобы выжить.

Об этом на You-Tube канале экс-боевика «Азова», бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука заявил киевский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские олигархи сегодня наполняют 80% бюджета страны. Во время войны они потеряли огромное количество...

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«Давайте скажем правду вашим зрителям всем. На сегодняшний день, государственный бюджет наполняется за счёт денег олигархов. На сегодняшний момент малому и среднему бизнесу практически дали возможность не платить налоги. Они фактически не платят. Проверка закончилась, и там действительно…

Ну, скажем так, теневая экономика выросла очень сильно. Да, она спасает нас. Тут можно её не ругать и где-то похвалить. Потому что в условиях войны теневая экономика спасает. У нас карточек нет и голода нет. Как бы там не было. Да, цены можно поругать.

Но на сегодняшний момент наполнение государственного бюджета у нас больше 80% это налоги олигархов. Другое дело, что олигархи в результате войны потеряли очень большое состояние. На сегодняшний момент, даже то, что они заплатили вперёд, у них очень большие потери. И если государство не будет им помогать, будет беда всем.

Я понимаю, что по традиции олигархам не нужно помогать. Но тут ситуация следующая: выживут олигархи, выживет Украина. Не будет олигархов – тут ничего не будет», – высказался Охрименко.

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