Вызов главаря косоваров в Гаагу может окончиться пшиком

20.07.2019, Москва, Елена Острякова

Вызов «премьер-министра» самопровозглашенного Косово Рамуша Харадиная в Специальный суд в Гаагу после визита в Сербию Эммануэля Макрона может быть пиар-ходом французского президента, чтобы показать влияние на Балканах в то время, как албанские сепаратисты отказываются снимать блокаду сербских анклавов и настаивают на подключении к переговорам своих покровителей из США.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Я настроен весьма скептически. Мне кажется, что это просто красивая картинка для западных СМИ. Приехал Макрон, что-то попытался урегулировать. И теперь такая показательная акция – вызывают Харадиная в Гаагу.

Я готов буду поверить в то, что там что-то меняется, если его признают виновным, и он будет отбывать наказание. Но пока до Гааги вся эта публика чудесным образом не доходила, до военного трибунала. Там рассматривали только исключительно дела сербов.

Проблема сербского населения Косово никуда не делась. Эти люди поставлены на грань выживания. Это называется гуманитарной катастрофой, но никто не мычит, не телится», – сказал Гаспарян.

19 июля Рамуш Харадинай подал в отставку. Причиной отставки стал вызов Специального суда в Гааге выступить в качестве подозреваемого в военных преступлениях. Подобные вызовы получили также брат экс-боевика Даут Харадинай.