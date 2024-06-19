«Вызов нашей безопасности»: в Раде требуют санкций против Иванишвили

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 08:18
  (Мск) , Киев
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Грузия, Дзен, Политика, Россия, Санкции, Украина


Украина должна ввести санкции против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, контролирующего правящую партию «Грузинская мечта», которая вопреки окрикам Запада провела через парламент закон об иноагентах.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна ввести санкции против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, контролирующего правящую партию «Грузинская мечта»,...

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«Посмотрите, что сегодня происходит в Грузии, посмотрите, какие заявления там делает их настоящий глава государства Бидзина Иванишвили – российский олигарх, который фактически руководит Грузией. Он уже говорит на прямом языке Путина, говорит, что это не Россия напала на Грузию в 2008-м, а какая-то там мировая партия войны. Не Россия напала на Украину в 2014, в 2022 годах, нет, а кто-то там другой», – возмущался депутат.

Он призвал применить санкции против Иванишвили.

«У меня вопрос, а почему Бидзина Иванишвили до сих пор не внесен в списки санкций со стороны Украины как российский олигарх и человек, который по заказу Путина сегодня уничтожает независимость Грузии? Это прямой вызов безопасности в нашем регионе, в Черноморском регионе», – считает Гончаренко.

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