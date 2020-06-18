Вызваны послы. Из-за Бабарико Минск объяснится перед Западом

18.06.2020, Москва, Елена Острякова

МИД Белоруссии вызывает сегодня вечером послов стран ЕС, чтобы разъяснить им ситуацию с обыском и возможным арестом Виктора Бабарико – главного конкурента лидера страны Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.

Об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр иностранных дел Владимир Макей должен предоставить западным дипломатам неоспоримые доказательства связей Бабарико с Россией, которая пытается усилить свое влияние в Белоруссии. Если этого сделать не удастся, позиции РФ только укрепятся.

Об этом в своем телеграм-канале написал белорусский политолог Игорь Тышкевич.

«Если послы не поверят, либо доказательства будут слабы, Лукашенко всё равно не будет отступать и мы на пороге повторения 2011 года (массовых волнений в Минске. – ред.) Выгодополучателем того периода была РФ – как никак ещё в конце 2010 в Кремле признавали, что Таможенный Союз может заработать без Беларуси. Очень неприятная и опасная ситуация», – написал Тышкевич.

Виктор Бабарико в многочисленных интервью западным СМИ высказывался за выход Белоруссии из ОДКБ и не скрывал своих националистических взглядов. Несмотря на это идеологический аппарат Лукашенко пытался представить экс-банкира как ставленника российского «Газпрома».

Сегодня Бабарико был допрошен по делу об экономических преступлениях, якобы имевших место в «Белгазпромбанке», которым он раньше руководил.