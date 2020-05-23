«Вызывает серьёзную настороженность»: Меджлисовцам не понравилось выступление Зеленского

23.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский в основной части своей итоговой пресс-конференции вообще не говорил о Крыме, что вызывает серьёзную настороженность.

Об этом в эфире «UA: Крым» заявил член запрещенного в РФ меджлиса Эскендер Бариев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вызывает определённую настороженность, потому что, на самом деле, возникает масса вопросов, почему происходит таким образом. Ведь, насколько я знаю, не получила аккредитацию Янина Соколовская, не получило аккредитацию «Радио Свобода» и ещё ряд журналистов – тех, которые однозначно могли бы поднять тему Крыма. Что касается Гульсум Халиловой (корреспондентки меджлисовского канала «АТР», – ред.), то мы являемся свидетелями, когда ей дали слово практически во время окончании пресс-конференции», – рассказал Бариев.

«Может это и случайность, но эта пресс-конференция на таком высоком уровне ведётся три часа, соответственно, конечно же, повестку дня всё равно определял пресс-секретарь президента, и действительно закрадывается вопрос: а хотел ли, или готов ли был президент Украины сегодня говорить о Крыме, или, возможно, ему нечего сказать? Потому что это итоговая пресс-конференция за год работы!

Возможно, это связано с этим – пока он не готов был что-либо сказать. Возможно, он в ближайшее время проведёт пресс-конференцию и расскажет о Крыме, но на сегодняшний день эта ситуация вызывает серьёзную настороженность», – признался меджлисовец.