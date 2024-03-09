«Вызываете ответную ненависть»: беглый соратник Зеленского заклеймил украинских русофобов

Вадим Москаленко.  
09.03.2024 22:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Россия, Русофобия, Украина


Неприязнь российского общества к украинцам является зеркальной реакцией на оголтелую русофобию.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неприязнь российского общества к украинцам является зеркальной реакцией на оголтелую русофобию. Об этом в...

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«Путин допускает существование около себя крайне правого спектра пропаганды, где собрались такие люди, как Гиркин, всякие имперцы, русские националисты и прочее-прочее, крайне выраженного правого спектра, которые говорят об уничтожении украинцев как нации. И он им не препятствует.

Но мы имеем прямое зеркало. Когда мы называем русских свинособаками, когда мы говорим, что их надо загеноцидить, что Россия должна развалиться, что как можно больше русских должно сдохнуть, и наше государство этому не препятствует – мы имеем прямое зеркало», – убежден Арестович.

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