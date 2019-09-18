18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Минский процесс, Общество, Политика, Украина
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Взамен уволенного «ястреба» Зеленский назначил переговорщиком в Минске бывшего юриста Кличко

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя Виталия Кличко в КГГА, юриста Алексея Резникова представителем в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт украинского президента.

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Украинские СМИ сообщают, что Резников заменит Романа Бессмертного, которого Зеленский со скандалом убрал из политической подгруппы 13 августа.

“Резников в украинскую политику пришел уже достаточно давно, а медийно-узнаваемым лицом стал в далеком 2004, когда вместе с Сергеем Власенко они в судах добивались победы Ющенко на выборах. Потом пути Власенко и Резникова разошлись. Первый, как мы знаем, пошел в большую политику и осел в партии Тимошенко, а вот Резников остался на локальном, киевском уровне, сконцентировавшись на Киевской мэрии и КГГА. В любом случае, юрист он, как показывает практика, толковый и это кадровое назначение – достаточно интересное”, – комментирует назначение издание Klymenko Time.

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