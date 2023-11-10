Взбесившиеся украинские декоммунизаторы одобрили снос памятников в российских городах

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Киевское руководство одобрило разработанное Минкультом постановление, позволяющее демонтировать памятники российским и советским знаменитым деятелям.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры и информационной политики Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что сегодня, 10 ноября, украинское правительство приняло решение об изъятии из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения – памятников русскому поэту Александру Пушкину, начдиву Красной Армии Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям по всей Украине и даже за её пределами.

«Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местная власть должна окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – демонтировать и переместить памятники», – вещал врио министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Так, из реестра изъяли: памятник Пушкину на проспекте Берестейском, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков» по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, под постановление попадают памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, «Украина – освободителям» в Ужгороде. Также сносу подлежит памятник адмиралу Ушакову в оккупированном Киевом российском Херсоне.

Примечательно, что в список входит мемориальный комплекс «Борцам революции» в столице ЛНР.