Взбесившимся полякам не даёт покоя 75-я годовщина Победы

17.01.2020, Москва, Владимир Гладков

История паталогическая русофобии Польши растягивается на многие века и ничего не имеет общего с декламируемой нынешним польским правительством якобы борьбой с коммунистическим наследием России.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша, польская элита, польская политическая история на всём своём протяжении характеризовалась паталогической русофобией, всегда. За много веков до коммунизма. Причина достаточно простая: польская элита хотела создать большую империю от Балтийского до Чёрного моря, и русская государственность, Россия всегда этому мешала.

Польша всегда воспринимала сам факт государственности на востоке как помеху для построения большой империи, что стало основанием тотальной идеологизации всей польской политической мысли.

Украинский, белорусский национализм – он поддерживался польскими идеологами. Именно поляки писали, что русского народа вообще нет, есть Литвины в Белоруссии, есть украинцы, а есть москали. Это же польские философы, в том числе католические священники, писали это, какой коммунизм? Какой Сталин? Это было всегда!», – заявил Михеев.

«Другое дело, что мы об этом не говорили, потому что после 1945 года Польша стала как-бы страной соцлагеря, и до 1991 года об этом говорить было не принято. А потом лет 20-25 мы интегрировались в Европу, поэтому опять же об этом было не принято говорить. 70 лет подряд в нашей стране об этом не говорили», – заметил эксперт.

Говоря о сегодняшнем дне, он отметил, что сейчас Польшу используют американцы, «играя на их исторических амбициях и патологической русофобии в своей собственной геополитической игре, переписывая историю».

При этом Михеев подчеркнул, что при нынешней информационной открытости все русофобские тезисы перекидываются в Россию.

«Почему они сейчас так взбесились? Потому что 75 годовщина Победы! Они же прямо говорят: не дадим Путину провести годовщину. Потому что они понимают, что Победа, как таковая, является консолидирующим, если хотите, государствообразующим идеологическим фактором внутри России.

Они понимают, что это крайне опасная для них вещь. Надо разложить, облить грязью героев войны, сказать, что всё это было неверно, неправильно, потому что это удар в сердце российской государственности», – добавил политолог.

«Поэтому, перекидывая этот мостик сюда, через нашу интеллигенцию, либеральных преподавателей в разных вузах, студенчество и прочее, начинают выносить мозг в первую очередь нашей молодёжи, рассказывая ей о том, что все эти бессмертные полки, 75-я годовщина, парады – это всё путинские прибамбасы, победобесие.

А правда в том, что Россия не имеет права существовать – вот, в чём дело. А, в конце концов, – стремление, как у поляков много веков назад, уничтожить российскую государственность как таковую.

Что там думают поляки, немцы, румынские депутаты, честно говоря, в гробу я их всех видал, важно то, что думают по этому поводу здесь, у нас в России, абсолютно молодые люди», – подытожил Сергей Михеев.