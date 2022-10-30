Взбунтуются ли предприниматели против Лукашенко

Белорусские оппозиционные СМИ третий день раскручивают тему предпринимательских протестов. В свою очередь, госпропаганда их опровергает и пишет, что ипэшники работают как ни в чем ни бывало и протестовать не собираются.

В подтверждение своих слов официоз демонстрирует фотографии с рынков и торговых центров, но даже на этих фото можно увидеть большое количество закрытых роллет, что свидетельствует о том, что у частных торговцев не все ладно.

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Предпринимательские протесты для Белоруссии – дело обычное. Отношения с ИП у Лукашенко не сложились с самого начала. Еще на заре своего правления он назвал частных торговцев «вшивыми блохами» и пообещал, что пожмет руку последнему предпринимателю.

Годы шли, ипэшники продолжали работать, но периодически, раз в несколько лет, выходили протестовать. Одно время, примерно с середины нулевых по середину десятых эти протесты были даже более массовыми, чем акции оппозиции, которая, разумеется, каждый раз пыталась заработать политические очки на недовольных торговцах. Во время беспорядков 2020 года среди участников тоже был немалый процент представителей малого бизнеса.

Вот и в этот раз оппозиция пытается снова воспользоваться предпринимательским недовольством в своих интересах и выдает желаемое за действительное.

Ни о какой предпринимательской забастовке сейчас речи не идет. Белоруссия прекрасно помнит предпринимательские забастовки нулевых. Тогда на рынках создавались свои стачкомы, в Минске и других городах республики проходили массовые митинги.

Ничего этого сейчас нет. До 2020 года участие в протестах и забастовках для большинства предпринимателей оставалось без негативных последствий со стороны государство. Власть все-таки видела разницу между политическими протестами и экономическими и отношение к ипэшникам было иным, чем к змагарам. С ними встречались, вступали в переговоры и зачастую даже шли на компромисс.

При этом, несмотря на то, что сами предприниматели в большинстве своем недолюбливают Лукашенко, это же большинство негативно относилось к активистам, пытавшимся политизировать протест, понимая, что в этом случае шансы на успех резко падают.

Вот только ситуация поменялась и сейчас непонятно, как власть будет реагировать на открытый протест с митингами и забастовками. Объединение «Перспектива», бывшее чем-то вроде предпринимательского профсоюза и координировавшее многие из их протестов, ликвидировано в сентябре прошлого года во время зачистки прозападных НКО, а законы, включая Уголовный Кодекс, стали гораздо менее терпимыми к несанкционированной уличной активности.

Ни у кого нет уверенности в том, что в этот раз руководство стачкомов вместо переговоров с членами правительства не окажется на нарах по политическим статьям. Поэтому и боятся на рынках протестовать открыто и полноценной забастовки, как раньше, скорее всего не будет.

Люди просто закрывают свои торговые точки и уходят в «отпуск». За это в Белоруссии еще, к счастью, не сажают и не штрафуют.

Скорее всего, будет что-то похожее на ситуацию 2018 года, когда очередные ограничения коснулись частных междугородних пассажироперевозок. Тогда перевозчики собрались, сформулировали свой вариант урегулирования ситуации, составили обращение к руководству страны и несколько недель во многих маршрутках лежали петиции, которые мог подписать каждый пассажир.

В итоге подписей было собрано довольно много, их передали властям и в итоге было принято компромиссное решение. Оппозиция, пытавшаяся в очередной раз пропиариться, была маршрутчиками попросту послана. По крайней мере, предпосылки для такого сценария уже есть.

Поводом для недовольства ипэшников стала довольно волюнтаристская война Лукашенко с инфляцией, который сначала приказал ценам встать под угрозой уголовного наказания для торговцев, а потом белорусское правительство издало постановление, в котором ограничило торговые наценки по большинству категорий товаров. Причем касается это также и импортеров, в их случае наценки исчисляются от цены, установленной иностранным поставщиком.

Вот только разница между ценой закупки и продажи – это далеко не то же самое, что прибыль предпринимателя. В цену закладываются расходы на транспортировку, которые в случае с импортерами довольно существенные. В правительственном постановлении эти расходы тоже оговариваются, однако до сих пор никто из ипэшников не оформлял соответствующие документы и плохо себе представляет, как это делать.

Также включаются туда налоги, таможенные платежи, фонд оплаты труда, пенсионное страхование, расходы на аренду помещения, коммунальные платежи, разнообразные коммерческие риски и много что еще.

Причем, как часто бывает, основное недовольство высказывают не самими нововведениями (хотя и к ним, конечно, претензий хватает), а их внезапность. Вместо того, чтобы объявить об изменениях заранее и заранее же подготовить методические рекомендации по переходу на новые правила ценообразования, торговцев застали врасплох, не дав достаточно времени подготовиться. Отсюда и растерянность с возмущением.