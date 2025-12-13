Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Два дня продлились переговоры американской делегации в Белоруссии. Главным их итогом, который стороны сочли нужным озвучить, стала отмена санкций против белорусской калийной отрасли (Это не касается ЕС – там санкции остаются действующими). Спецпосланник США Джон Коул объявил, что рестрикции против Минска сняты «согласно инструкциям президента США Дональда Трампа».

«По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься», – сказал Коул.

За что расплатились американцы? Судя по заявлениям Коула – за консультации по украинскому конфликту.

«Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам, что делать с войной между Украиной и Россией. Это хорошие советы», – заявил спецпосланник.

Также он обсуждал с Лукашенко проблему Венесуэлы.

Беглая белорусская оппозиция, а также российские СМИ-иноагенты поспешили представить дело так, что Лукашенко в благодарность за снятие санкций помиловал 123 участника Беломайдана 2020 года. Среди них такие известные личности как Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

Более 100 из помилованных Лукашенко преступников отправили на Украину. Показательно, что о встрече на границе перед диктатором Зеленским отчитался главарь ГУР террорист Кирилл Буданов. Среди обменянных было пять граждан Украины, обвинявшихся в Белоруссии в шпионаже.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков тревожится:

«Американцы, вызволив врагов Русского мира из белорусской тюрьмы, в обмен на снятие санкций с одного важного завода, наглядно показали: «не ссыте, 5 лет максимум! Своих не бросаем». Беломайданщики уже фотографируются в объятиях нового начальника – главаря ГУР Украины террориста Кирилла Буданова. Не забываем, что беломайдан был устроен при президенте Трампе».

Однако пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт пояснила: преступников выслали на Украину в обмен на раненых россиян и пленных белорусов.

«Вытащить из бандеровского плена достойных людей в обмен на отработанный материал Запада это хороший обмен», – прокомментировал военный обозреватель Борис Рожин.

Бежавший в Израиль экстремист Аркадий Бабченко взбешён фото белорусской оппозиционерки Колесниковой, которая, выйдя на свободу, позировала, показывая руками жест в виде «сердечка»:

«Ты хотела умереть за свою Родину на своей Родине… В обмен на тебя Лукашенко вернули возможность зарабатывать деньги и, видимо, покупать некие товары, которые в любом случае так или иначе пойдут Путину на убийство украинцев… Тебя в***здили из страны, вообще не спрашивая твоего мнения, просто как мешок с картошкой перекинули украинцам через забор – и ты опять счастлива и лепишь свои сердечки».

Адвокат Дмитрий Аграновский также обратил внимание на фотосессию Колесниковой.

«Интересно, почему они все, по всему миру, хоть в Белоруссии, хоть у нас, хоть в Венесуэле, свои дурацкие пальцы складывают дурацким «сердечком»? Не удивлюсь, если их обучают подобным жестам на какой-нибудь фабрике клонов, откуда рассылают вредить всему миру».

Зато у самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской пиар совсем не заладился. Он думала, что помилованных, как недавно ее мужа, привезут в Литву, и собрала массовку у посольства США.

Однако из статусных «политзаключенных» в Вильнюс прибыл только нобелевский лауреат Алесь Беляцкий. Расстроенная Тихановская ляпнула журналистам, что это для нее «неожиданный удар».

«Лукашенко всё в последний момент переиграл, он же всё контролирует и хотел нам это показать», – сказала Тихановская.

Разочарование не помешало змагарам объявить экстренный сбор пожертвований и стрясти 60 тыс евро донатов.

Белорусский политолог Алексей Дзермант, полагает, что освобождение бывших соратников не обрадовало «президентку».

«В среде этих людей существует большая конкуренция. Потому что их достаточно много для политической ниши, а средств, на которые они живут, мало. Конечно, столько лидеров там не нужно. Будет обостряться конкуренция за кормушку, за доступ к ресурсам», – сказал он.

Оказавшихся на воле змагаров ждёт разочарование, уверена член совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.