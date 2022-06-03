Взгляд из Белоруссии: Наши ребята проводят на Украине судьбоносную спецоперацию

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Новости Украины

Правящий на Украине режим имеет все сходства с классическими определениями фашизма и нацизма. Российская армия сегодня проводит на Украине спецоперацию, судьбоносную для разделенного триединого русского народа.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает белорусский политик Эльвира Мирсалимова.

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Редкий эксперт, рассуждая об истоках зарождения фашизма 1920-х годов в Италии, а также нацизма в Германии 1930-х, не уточнит, что Гитлер был якобы не «фашистом», а «нацистом». В этом и состоит лукавство нынешней экспертной мысли: мы зачем-то хотим разобраться в оттенках одной и той же смердящей коричневой субстанции.

В советских школах нам точно и ясно объясняли, что такое фашизм, приводя безупречное определение Георгия Димитрова на VII Конгрессе Коминтерна.

Давайте ещё раз вспомним его целиком:

«Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к другим народам».

Тут же необходимо вспомнить и определение Ромена Гари о кардинальном отличии национализма и патриотизма в краткой формуле, которую также знал каждый школьник Советского Союза.

«Патриотизм – это любовь к своему, национализм – ненависть к чужому».

На примере нацистской и фашистской Украины мы видим, что время не властно над этими постулатами. Со времён «дранг нахт остен» ничего не поменялось.

Однако в новейшей истории случилось страшное: Западу удалось расколоть триединый русский народ, перекодировать сознание части малоросов, и направить одних на других…

Итак, нет никакой разницы между фашизмом и нацизмом. Потому как ведут к одному и тому же – истреблению неугодных.

Финансовый и промышленный западный капитал вскормил Муссолини и Гитлера, используя их маниакальные амбиции. В результате, против Советского Союза воевала практически вся промышленная Европа, вздабриваемая и питаемая Америкой.

Помните, советский народ воевал с немецко-фашистскими захватчиками, а не с «фашистами» и «нацистами» по отдельности.

Фашизм всегда рядится в националистические одежды.

Помните, национализм стремглав перерастает в нацизм. Никто и опомниться не успел, как после нанесения «звёзд Давида» на еврейские дома, как за сжиганием «ненавистных книг» и фальсификаций с поджогом Рейхстага, заполыхали печи концлагерей, в которых сожгли миллионы людей.

И пусть не вводит в заблуждение, что США во время Второй Мировой были союзниками Советской России: американские воротилы заработали и на тех, и на других. Для капитала прибыль – первична. Они и на заказ строили печи для Аушвица и Дахау, они же и продавали в долг по ленд-лизу военную продукцию для СССР.

Украинские националисты стали нацистами молниеносно.

Ещё вчера «украинские эксперты» на российских телеканалах нас пытались убедить в том, что на Украине «нет никаких фашистов». Их зачем-то приглашали в наше информационное пространство, видимо, пытаясь переубедить.

В это время неонацистская украинская армия накачивалась западным оружием, которое в западных армиях заменится в момент принятия очередного военного бюджета. Накачивалась западными инструкторами, военными специалистами, пассионариями, которых никому не жалко. Усиливалась военно и удабривалась неонацистскими формулами. Вгрызалась в землю, укрепляла фортификации, взгревала, возгоняла страшные смыслы.

И вот мы стали свидетелями сатанинского культа, языческой вакханалии, беснования язычников, оправдания садистов и убийц. И чем это отличается от фашистского ада 1933-1945 годов?

Сейчас наши ребята, российские солдаты, проводят на Украине судьбоносную спецоперацию. Наш противник увит свастиками, опрокинутыми крестами, нацистскими, фашистскими и прочими сатанинскими татуировками. У нацизма и фашизма нет отличий.