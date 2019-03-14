Взгляд из Белоруссии: «Вся украинская ситуация – пример «как делать нельзя»

14.03.2019, Минск, Михаил Рябов

Петр Порошенко и его окружение будут идти на все возможные меры, чтобы сохранить власть, поскольку в противном случае им грозит уголовное преследование. Американцы контролируют всех основных претендентов на президентское кресло, даже т.н. «оппозиция» имеет тесные контакты с посольством США. Белоруссия, всего скорее, признает итоги выборов. Москва не требовала от Минска присоединяться к санкциям против Украины. Впрочем, и сама РФ продолжает торговлю с режимом Петра Порошенко, обеспечивая критически важные поставки, в том числе, и для военных нужд. Об этом в интервью для «ПолитНавигатора» заявил белорусский политолог Александр Шпаковский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

– Выходные ознаменовались беспорядками, которые устроили боевики «Нацкорпуса», прорываясь к Порошенко. Насколько велик риск срыва выборов или силового сценария?

Произошедшие беспорядки с участием боевиков Национального корпуса действительно могут свидетельствовать о том, что в период выборов вероятны провокации, либо включение силового сценария, что может быть использовано властью для введения военного положения.

На сегодняшний день в экспертных кругах существует теория, согласно которой в случае поражения на выборах команда Порошенко может запустить спецоперацию, которая будет предполагать внутреннюю дестабилизацию за счет военной провокации на направлении Крыма, морской границы, «самопровозглашенных республик» ЛДНР, либо серии внутренних выступлений националистов или террористических актов.

То есть, допускаются любые проявления насилия, которые могут привести к тому, что будет возможно и необходимо объявить военное положение, и таким образом отсрочить выборы.

Практика показала, что время, по большому счёту, работает в пользу президента Украины, и, если ещё несколько месяцев назад у него был достаточно высокий антирейтинг, и Порошенко при любом раскладе проигрывал во втором туре любому из топ-3 ведущих украинских политиков, таких как Зеленский, Тимошенко или даже Гриценко, то сейчас ситуация не выглядит столь однозначно.

Таким образом, если команда президента будет уверена, что существует высокая вероятность поражения на выборах, то силового сценария исключать нельзя.

Этот аргумент в ещё больше степени усиливается путем анализа публичных выступлений Зеленского и Тимошенко в адрес действующей власти. С большой долей вероятности возможно предполагать, что в случае их победы на выборах, особенно в случае победы Тимошенко, стоит ожидать возбуждения уголовных дел как против действующего президента, так и против членов его близкого окружения. То есть, по сути Порошенко и членам его семейного клана отступать некуда

– Насколько велика вероятность того, что Россия не признает итоги выборов? Есть ли у Москвы поводы для такого непризнания?

Что касается позиции России в отношении признания выборов, то, безусловно, у Москвы есть поводы для решения о непризнании результатов. Это совершенно однозначно, хотя бы исходя из того, что возможности наблюдателей от Содружества Независимых Государств, либо представителей РФ в рамках миссии ОБСЕ, совершенно по непонятным причинам, абсолютно бесправно ограничивают с украинской стороны и в связи с этим есть даже заявления руководства ОБСЕ.

А поскольку РФ не принимает участия в наблюдении за выборами, то, естественно, и говорить об их признании достаточно сложно, потому что нет объективной картины.

Однако я сомневаюсь, что Кремль пойдёт на заявления о непризнании выборов, так как всё равно, несмотря на пониженный уровень дипломатических отношений, жесткую конфронтационную риторику в Москве и в Киеве, Россия продолжает по определённым каналам взаимодействовать с украинской властью, развиваются торгово-эконмические связи, существуют кулуарные договоренности. Кроме того, если не признавать украинскую власть, то возникает вопрос, с кем вести переговоры в рамках Минского процесса.

Я думаю, что Россия ограничится заявлениями о массовых фальсификациях в ходе выборов, однако не будет заявлять об их непризнании. Этот аргумент можно будет применить впоследствии. То есть, в принципе, это будет зеркальное отражение позиции Украины, когда Киев заявил об ограниченном признании президентских выборов в РФ в связи с тем, что выборы проводились в «оккупированном», по их мнению, Крыму. То есть, со стороны России последует ограниченное признание, и такая позиция будет всегда предоставлять возможность вернуться к теме легитимности украинской власти в случае обострения ситуации.

– А какой будет позиция Минска в отношении результатов выборов? Есть ли какие-то замечания белорусской стороны к ходу кампании? Проявляет ли интерес прозападная местная оппозиция к событиям в Киеве?

Можно прогнозировать, что белорусское руководство признает результаты выборов в Украине. С учётом важности для Беларуси украинского рынка, наличия общей границы протяженностью более тысячи километров, официальный Минск стремится выстраивать рабочие отношения с любой властью в Киеве. Тем более, что никаких серьезных инструментов влияния на политическую обстановку в Украине у белорусской стороны нет.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, особых замечаний по ходу избирательной кампании в Украине у Республики Беларусь нет. Хотя белорусское руководство держит руку на пульсе и за последние полгода Лукашенко провел встречи с рядом совершенно разных украинских политиков: Кучмой, Порошенко, Ющенко, Медведчуком, Марчуком и пр.

Местная прозападная оппозиция и соответствующие “неправительственные” СМИ в целом не особенно активно освещают украинскую кампанию, упор в их публикациях делается на поддержку Украины в борьбе с «российской агрессией».

– Практически одновременно с введением экономических санкций РФ против Украины в Гомеле прошел белорусско-украинский форум, где обсуждалось укрепление сотрудничества Минска с режимом Петра Порошенко. Как такое возможно в рамках Союзного государства?

Белорусско – украинский форум регионов вполне объясним с точки зрения прагматических экономических интересов. Между странами существует солидный товарооборот более 5 млрд.$ с позитивным сальдо для белорусской стороны в районе 1,5-2 млрд.$.

Что касается позиции РФ, то, во-первых, Москва не требовала от Минска присоединяться к санкциям против Украины, во-вторых, показатели российско-украинской торговли растут третий год подряд, а, в третьих, эти санкции носят номинальный характер.

Россия поставляет в Украину стратегические товары, включая топливо для АЭС, нефтепродукты и даже запасные части для военной техники. Существует мнение, что без российских поставок «хунта» в Киеве могла бы рухнуть в течение нескольких недель.

– Кто был бы предпочтительнее из лидеров украинской предвыборной гонки для Белоруссии?

Минску в принципе без разницы, кто победит в Киеве, главное, чтобы не пострадали интересы белорусских экспортеров. До этого момента Минску удавалось выстраивать конструктивные отношения с любыми конфигурациями украинской элиты.

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко недавно сделал прогноз о победе Порошенко на предстоящих выборах. В принципе Порошенко хорошо известен в Минске, предсказуем и понятен.

– Какие уроки из этой украинской кампании можно вынести для Белоруссии?

– Что касается каких-либо «уроков» для Беларуси из выборов в Украине, то вся украинская ситуация, политический кризис и гражданская война являются «уроком», наглядным примером «как делать нельзя» для белорусского общества.

– Риторика Александра Лукашенко часто напоминает игру Украины в многовекторность во времена Виктора Януковича. Или это не так?

– Сравнения Лукашенко с Януковичем, а Беларуси с Украиной, в том числе в сфере внешней политики, являются абсолютно некорректной смысловой конструкцией, которой грешат сбежавшие в РФ украинские политэмигранты.

Пережив психотравму в результате государственного переворота в Киеве, эти «эксперты» пытаются примерять украинские лекала на любую ситуацию.

Нужно напомнить, что Лукашенко находится у власти 25 лет, а Янукович не продержался даже 3 года. При этом общеизвестно, что с 1997 года Украина взяла курс на интеграцию в ЕС и НАТО, украинские военнослужащие принимали участие во всех операциях Североатлантического Альянса за рубежом. Вместе с тем Беларусь даже близко не ставит перед собой таких целей, а наоборот состоит во всех существующих на постсоветском пространстве формах союза с Россией, включая СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и наконец Союзное государство России и Беларуси. Причем Союзное государство это формат наиболее близких отношений Россией с зарубежным партнёром.

Пресловутая белорусская “многовекторность” обозначает стремление официального Минска выстраивать максимально взаимовыгодные, бесконфликтные отношения со всеми странами мира и глобальными центрами силы. Такой путь представляется вполне естественным для небольшой европейской страны с экспортноониетированной экономикой.

При этом Беларусь имеет наиболее близкие связи с Россией, странами ЕАЭС и ОДКБ, поддерживает отношения стратегического партнёрства с Китаем.

Что касается ЕС и США, то долгое время Беларусь находилась под санкциями со стороны Запада, часть из которых не отменена до настоящего момента.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств вполне естественно, что Минск добивается полной отмены санкций, проработки адекватной договорной базы, снижения расценок на визы для своих граждан и восстановления полноценного дипломатического присутствия с США.

– На кого в украинской гонке поставили США?

США на сегодняшний день ставят одновременно на всех политиков, практически на политическом поле Украины не осталось игроков, которые, в той или иной степени, не зависели бы от Вашингтона. Это и Порошенко, и Тимошенко, которая не так давно совершила визит в Соединённые Штаты Америки, и Зеленский, который фактически является креатурой олигарха Коломойского, тесно связанного с финансово-политическими кругами США и Израиля.

Что касается остальных политиков, то они тоже открыто декларируют свою евроатлантическую ориентацию, и, парадоксально но факт, даже в момент выдвижения Александра Вилкула, представителя бывшей «Партии Регионов» в зале звучали лозунги «Слава Украине!», а это, как известно, приветственный клич нацистов – бандеровцев.

Поэтому можно говорить о том, что США, в той или иной степени, контролируют всё украинское политическое поле, а если мы рассуждаем о так называемой «оппозиции», играющей на электоральных предпочтениях жителей Юго-Востока Украины – русскоязычных политиках, то их «серый кардинал» Сергей Лёвочкин очень давно связан с кругами американской дипломатии. И эти связи продолжаются до сего момента.

Однако это, увы, объективная политическая ситуация и надо понимать, что у Юго-Востока представители именно такие, а других нет. Во многом нынешняя удручающая ситуация на Украине объясняется ролью в истории страны личностей Лёвочкина, Ахметова, Вилкула, Бойко, а также Януковича и всех бывших представителей украинской правящей «донецкой» прослойки.

Кстати, часть из них и сейчас находится на территории Украины, я имею в виду тех представителей верхушки бывшей «Партии Регионов», которые в какой-то мере легализовались в отношениях с новой властью.

Например, у Ахметова прекрасные отношения с Порошенко. Вместе с тем, часть «регионалов» вынуждены были иммигрировать. Тем не менее, они все представляли Юго-Восток.

На настроения жителей русскоязычного Юго-Востока опирались в своей агитации, однако, их неэффективность, их двойное дно, их кулуарные контакты с американцами и привели эти силы к поражению, а Украину привели к тому, что страна оказалась фактически рейдерски захвачена и перетянута в другой цивилизационный лагерь.

По сути, именно двойное дно этих политиков не позволяет им эффективно разыгрывать имеющийся у них на руках козыри в условиях разочарования «майданщиками» широких масс населения Украины.

– Есть ли будущее у «донецкой» политической и бизнес-элиты, которая покинула регион?

Есть ли будущее бизнес-элиты, которая покинула страну? Сильно сомневаюсь. Если мы говорим о финансовом будущем, то у них и так всё неплохо, и даже на сегодняшний день существуют серьёзные позиции – как на Украине, так и в самопровозглашенных республиках ЛДНР. А что касается политического будущего именно на Украине – то это очень маловероятно.

– Ваш прогноз – кто войдет во второй тур? Кто победит?

Что касается второго тура, то очевидно, что, если исключить сценарий срыва выборов, это могут быть пары Порошенко-Тимошенко, либо Порошенко-Зеленский.

И, на мой взгляд, в случае выхода во второй тур Порошенко-Тимошенко весьма велика вероятность победы действующего президента. А что касается пары Порошенко-Зеленский, то у Зеленского в принципе нет широкой, развёрнутой сети наблюдателей и структур по всей Украине. Это позволяет власти более эффективно использовать административный ресурс, но в данном случае против президента Украины может сыграть фактор массового протестного голосования за новое лицо против опостылевшего многим жителям страны Порошенко.

Вместе с тем, некоторые политологи склоняются к тому, что электорат Зеленского – это в основном молодёжь, которая достаточно охотно отвечает о своих предпочтениях в социологических опросах, однако по факту может просто не прийти на выборы. Здесь необходимо оценивать возможности штаба Зеленского по проведению массовой мобилизационной кампании своего избиратели на участки для голосования.