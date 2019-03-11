Взгляд из ДНР: «Выборы на Украине будут самыми грязными и беспринципными»

11.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Предстоящие выборы президента Украины вряд ли удивят своим результатом и кардинально повлияют на политику Киева в ближайшей перспективе, однако все прекрасно понимают, что националистический режим не имеет будущего.

Об этом в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

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П.Н.: Выходные ознаменовались беспорядками, которые устроили боевики «Нацкорпуса», прорываясь к Порошенко. Насколько велик риск срыва выборов или силового сценария?

Владислав Бердичевский: Я думаю, что Верховная Рада не примет теперь никакое военное положение. Даже если Порошенко захочет его ввести, голосов, скорее всего, не хватит.

А что касается столкновений – сейчас некоторые даже начинают писать, что Россия поддерживает «Национальный корпус». А ведь это, собственно, полк «Азов» нацистского характера, которого он и не скрывал. Потому попытка вмешать сюда Россию – бред.

Агентами Кремля ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский, ни один претендент и ни одна политическая сила на Украине сейчас не являются, нет там сейчас пророссийских сил.

Нужно понимать происходящее на Украине в той призме, в которой там всё происходило долгие сотни лет, – до тех пор, пока она чудом не получила независимость. Это борьба за власть между различными гетманскими кланами. Ничего на Украине не меняется абсолютно.

Поэтому, я думаю, что эти выборы на Украине будут самыми грязными и беспринципными, которые мы могли видеть все эти годы.

П.Н.: Насколько велика вероятность того, что Россия не признает итоги выборов? Есть ли у Москвы поводы для такого непризнания?

Владислав Бердичевский: Я думаю, что поводом для непризнания будет очень низкая явка или выборы с большими скандалами, вплоть до майдана. Возможно, в этом случае у России будет повод не признавать эти выборы.

Но, насколько я понимаю, такого не произойдёт, поскольку будут нагнаны бюджетники, будут проплаченные голоса за Порошенко и за Тимошенко – то, что мы видим сейчас по соцсетям.

Борьба во втором туре будет разыгрываться, скорее всего, между ними. И Россия, скорее всего, в любом случае признает эти выборы, поскольку иметь у своих границ государство с непризнанной властью очень нелогично.

Хотя при других условиях украинское правительство могло бы быть непризнанным ещё в 2014-м году. Но тогда была большая явка, был один единственный тур, и выборы были признаны.

П.Н.: На кого поставили США?

Владислав Бердичевский: Соединённые Штаты работают очень системно в этом плане. Я думаю, что ставка сделана на всех претендентов. Кто победит, для США принципиального значения не имеет, поскольку все претенденты, имеющие шансы стать президентом, на серьёзном крючке – и на политическом, и на коррупционном. Для США никакой роли не играет, кто станет президентом.

П.Н.: Как относиться к тому, что «оппозиционные» проекты связывают с Сергеем Левочкиным, которого называли одним из подстрекателей Евромайдана, а также с Ринатом Ахметовым, которого называют бизнес-партнером Порошенко? Кого из участников кампании можно считать выразителем интересов Юго-Востока, или таковых нет?

Владислав Бердичевский: Я думаю, что таковых нет, это обычная политика регионалов, они начинали со времён Кучмы, который победил только благодаря тому, что озвучил желания Юго-Востока Украины. В том числе, и желание иметь второй региональный язык, и полную свободу культурных и ментальных особенностей. У Кучмы был тогда шанс сохранить Украину, включив системную федерализацию.

У «Партии регионов» при любых выборах был тогда шанс иметь большинство и в парламенте, и в правительстве – для того, чтобы это сделать. Они этого не сделали, поскольку это в их планы не входило. Это серьёзная колоссальная работа, это потеря власти, ресурсов, это децентрализация, которая бы привела к тому, что на местах они бы потеряли своё политическое значение, поэтому они на это не пошли.

И сейчас заигрывание с электоратом на Юго-Востоке Украины имеет целью только приход к власти, а приход к власти у «Партии регионов» имеет целью только обслуживание своих бизнес интересов. Все обещания, в случае какого-то успеха, будут забыты. Этот проект изначально был мёртворождённый, и таким он сейчас и остаётся.

П.Н.: Уже очевидно, что осколки «Оппоблока», бывшей «Партии регионов», вряд ли покажут высокий результат. Что помешало им использовать возникший шанс в условиях разочарования майданщиками? Какие были главные ошибки тех или иных осколков «Оппоблока»?

Владислав Бердичевский: Здесь очень большое значение имеет подъём национализма на Украине. Может быть, это связано с опасением, что нет тех ресурсов человеческих и финансовых для того, чтобы начать ту кампанию, которая была в 2010-м году. Всё-таки Ющенко, несмотря на то, что сам был националистом, сдерживал радикальный национализм. Не было всяких «С14», полка «Азов» и им подобных военизированных структур, которые сейчас свободно чувствуют себя на Украине и в некоторых регионах, в принципе, даже заменяют собой правосудие.

Поэтому, тут опасения у «Партии регионов» есть, и второй посыл того, что происходит, это то, что они предали свой электорат в Донбассе, полностью отдав власть в 2014-м году радикальным националистам. Все помнят, как разбежались Янукович и его партнёры, поэтому, я думаю, шансов у них никаких нет.

П.Н.: Есть ли будущее у «донецкой» политической и бизнес-элиты, которая покинула регион?

Владислав Бердичевский: Условно, конечно же, есть. Я думаю, это движение условно будет продолжаться. На Украине всё вернётся к пониманию того, что националистическая и нацистская политика приведёт к колоссальному экономическому и политическому кризису. Рано или поздно на Украине обратятся к тем более-менее адекватным политическим силам, к которым донецкая бизнес-элита непременно относится.

Я подозреваю, что, в конце концов, на Украине всё вернётся к тем временам, которые были. Будут наказаны все националистические силы. В случае поражения Порошенко, будет серьёзное движение вплоть до майдана, много людей будет посажено из его окружения, или, в случае его победы, из окружения его противников. Нам всем нужно запастись мешком попкорна и наблюдать за всем происходящим.

П.Н.: Ваш прогноз – кто войдет во второй тур? Кто победит?

Владислав Бердичевский: Моё мнение, что Порошенко админресурсом всё-таки дожмёт и победит. Во второй тур войдёт или он и Зеленский, или он и Тимошенко. Это моё личное мнение, я не сильно слежу за этими выборами. Если будет как-то по-другому – не обессудьте.