Взгляд из Донбасса: Как спасти Казахстан от страшного украинского сценария

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Казахстану нужно покончить с многовекторностью и возвращаться в состав Большой России. Только так можно вернуть порядок и процветание.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает Алексей Муратов, руководитель движения «Донецкая республика».

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…Беспредел, происходящий в Казахстане, – это, бесспорно, результат 30-летней политики многовекторности и русофобии казахстанских властей. Кроме того, новогодний казахстанский хаос – это ответ американо-британского содружества на российский проект договора о нерасширении НАТО на восток. Ведь спонсорами вакханалий «мирных» протестующих является западные «партнёры», фонд Сороса и другие иностранные НКО.

Неоднократно говорил о том, что у коллективного Запада нет времени ждать – модель мироустройства, сформированная после окончания Второй мировой войны, себя исчерпала. Америка теряет позиции гегемона, Великобритания – хочет вернуть себе утраченное влияние. Поэтому «поджог» Казахстана – некий козырь в руках наших геополитических оппонентов. К этому поджогу «партнёры» готовились долго и основательно. В последние месяцы Запад настойчиво гнул линию «российского вторжения на Украину», что послужило отвлекающим манёвром.

Стоит отметить, что старт казахстанским беспорядкам дан в аккурат перед встречей Байдена и Путина, чтобы у американского президента были дополнительные рычаги давления на Владимира Владимировича.

Факт того, что в Казахстане, всё-таки, не повторится украинский «незалежный» сценарий, подтверждает решение Совета коллективной безопасности ОДКБ направить туда Коллективные миротворческие силы ОДКБ – до нормализации обстановки в стране. Таким образом, организация, во-первых, выполняет свои обязанности (защищает территориально-экономическое пространство Казахстана – страны-участницы договора – от внешних военно-политических агрессоров и террористов), а, во-вторых, демонстрирует агрессивному Западу, что ОДКБ – это не кружок по интересам, а сильный и единый военно-политический союз.

В этой связи вспоминается, как на протяжении длительного времени Казахстан подталкивали выйти из ОДКБ. Что происходило бы сейчас, если бы отношения с организацией были бы расторгнуты? Бесспорно, что Казахстан превратился бы в Украину-2 – с гражданской войной, деиндустриализацией и тарифным геноцидом.

Конечно, подводить итоги проводимой антитеррористической операции в Казахстане пока рано, но у Республики есть шанс не допустить повторения той трагедии, которая произошла в 2014 году на Украине.

В последнее время казахскому населению насильно насаждается следующая повестка: «Россия – враг, российский «ядерный зонтик» Казахстану не нужен». Иными словами, в Казахстане проповедуется идеология ментально-психологического отрыва населения республики от России и подрыв позиций Российской Федерации в Центральной Азии (что, опять-таки, архиважно для американо-британского содружества).

При этом ставка, как и на других постсоветских территориях, делается на молодёжь, которая должна быть воспитана на «западных ценностях». И, если не нужен российский «ядерный зонтик», значит, Казахстан поглотит натовская военщнина. Другого варианта развития событий здесь нет.

Уместно вспомнить слова Токаева, сказанные им в прошлом году на Валдайском форуме:

«Обладание ядерным оружием в современном мире – не есть гарантия безопасности, особенно экономического процветания. Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике».

Иными словами, президент Казахстана похвалил казахстанские власти за многовекторную дипломатию, которая, на примере Белоруссии, до добра не доводит.

Что же касается западных инвестиций, думаю, Токаев, говоря о них, даже не подозревал о том, что коллективный Запад «вкладывается» только в те государства, которые хочет разорить и превратить в свою колонию.

Заметьте, в «инвестируемых «партнёрами» странах не построены/модернизированы заводы, другие предприятия. Напротив, происходит разорение и превращение государств в сырьевой придаток Запада.

На практике Украины, Грузии, Молдовы отчётливо видно, что западные «инвестиции», которые должны создать «экономическое процветание», на самом деле – соросовские НКО, приводящие к разорению и майданам.

Говоря о фонде Сороса, то он в Казахстане – в одной из немногих постсоветских стран – до сих пор работает в открытую. Вопрос о целесообразности его деятельности даже не поднимается. Согласно отчётности фонда, в период с 1995 по 2020 год в стране потрачено около 100 миллионов долларов. Больше этой суммы потрачено в Киргизии, Армении, Грузии и на Украине. Плачевный результат таких «инвестиций» известен всем, особенно жителям вышеупомянутых стран.

Кроме того, в Республике Казахстан функционируют более 22 тысяч (!) других западных НКО. В виду происходящих в Казахстане с начала 2022 года событий, хочется спросить, помогли ли западные НКО сделать Республику процветающей?

Справедливости ради скажу, что после разорения очередной страны Соросом и Ко, Америка и Великобритания всё-таки начинают инвестировать в некоторые предприятия, скупаемые за бесценок. Только прибыль, безусловно, уходит «домой» – в страны американо-британского содружества, но никак не на развитие той страны, в которой сосредоточено производство.

Какие выводы уже сейчас должны сделать казахстанские власти? Здесь всё очевидно: прекратить сотрудничество с западными НКО, а также – игры в русофобию и призывы выхода Казахстана из ЕАЭС и ОДКБ.

Стоит обратить внимание на одно из требований «мирных» протестующих. К слову, опубликовано оно на канале НЕХТА, проявившем себя в период так называемого Беломайдана в Белоруссии. Террористы настаивают на признании годов правления СССР преступлением против народов постсоветской империи.

Здесь я в очередной раз напомню, что в Советском Союзе был и мирно жил ОДИН народ – советский. Казахи, равно, как и украинцы, и грузины и представители других национальностей, вместе сокрушили фашизм. И подвиг 28 панфиловцев, который сейчас спонсоры «цветных» революций превращают в миф, – это быль, и подвиг этот не забыт. По этой причине самый главный вывод, который должны сделать жители и власти Казахстана, – вернуть Республику в состав Большой России. Только этот шаг станет залогом мирной и созидательной жизни в стране. В противном случае, Казахстан повторит страшный украинский сценарий, который уготован западными «партнёрами».