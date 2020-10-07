Взгляд из Донецка: Долой лже-самостийность!

07.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Жителям Украины пора вспомнить, что они являются частью разделенного русского народа. Политики, обещающие светлое будущее на Западе, – врут. Украинцы нужны там лишь в качестве дешевой рабочей силы.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

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Владимир Зеленский продолжает эстафету нелепых высказываний, которую запустил «смотрящий в завтрашний день» Кличко. Комик Зе, то ли объевшись поганок, то ли употребив наркотические препараты, сделал сенсационное заявление, якобы «украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые европейцы». Да будет «слуге» народа известно, что украинцы – ментально русские. Так было, есть и всегда будет: прозападные Иуды канут в Лету, а разделенные части единого народа воссоединятся!

Зеленский, привыкший стоять на коленях перед своими заокеанскими хозяевами, фактически признал, что Украина развязала братоубийственную войну только лишь для того, чтобы получить европейский статус. Он прямо говорит, что на майдане и на «гибридной войне с РФ украинцы защищали и защищают основные принципы и главные ценности Евросоюза». По мнению комика, усевшегося в президентское кресло, Европа должна помнить, что граждане Украины отдают за европейское мышление свои жизни и много лет воюют в Донбассе. То есть, убийство мирных жителей для Зе – это своеобразный пропуск в Европу?

Наличие осеннего психического обострения у Зеленского доказывает его заявление о том, что Украина экономически и по статистике природных ресурсов, – одна из самых мощных стран Европы. После этих слов «слуге» народа нужно вызывать санитаров. Ведь экономика Украины – это скорее – неустойчивое словосочетание, нежели показатель развития. Стремительно растущий многомиллиардный внешний долг стал для украинской колонии клеймом, которое никуда не спрятать. А информация об украинских природных ресурсах на сегодняшний день – тайна за семью печатями и клондайк чиновничьих коррупционных схем. Дорвавшиеся до власти стервятники беспринципно «доклёвывают» остаток природных богатств «незалежной». Это подтверждает незаконная вырубка леса и нелегальная добыча природных ископаемых, курируемая наделенными властью украинскими ворами и преступниками.

Европа рассматривает Украину только лишь в качестве сырьевого придатка: «ненька» за бесценок продаёт в страны ЕС сырьё, и потом по космическим ценам закупает у Европы изготовленную из него продукцию.

Продажные укрочиновники превратили некогда сильное государство в попрошайку. Украина, которая в советское время была мощным промышленным и аграрным государством, сегодня закупает африканский уголь, заграничные овощи, молочную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия… Этот список можно продолжать долго.

Как бы кощунственно ни звучало, но дешевым сырьем в украинской колонии стали люди, которые, чтобы не умереть с голоду, уезжают на заработки за рубеж. Европейцы воспринимают заробитчан как рабов, как тень: они должны молча выполнять команды и драить туалеты. Разве этого заслужил народ, который в годы Великой Отечественной вместе с народами Советского Союза победил фашизм, и в послевоенные годы геройски трудился, чтобы возродить большую и могущественную страну?..

Природные богатства Украины и ее население за «30 сребреников» продали Иуды в лице Кравчука, Ющенко, Порошенко и Зеленского.

У Украины нет будущего в Европе. И как бы ни выпрыгивал из штанов Зе-президент, кукарекающий о жертвоприношениях ради европейского «життя», Европейскому Союзу «ненька» не нужна.

Сейчас ключ самоспасения находится в руках украинцев. Если они смогут объявить властьимущим прихвостням бойкот, если по примеру Донбасса направят вектор своего развития в сторону России, они сохранят страну. Всегда есть время одуматься и зауважать себя, ведь украинское население заслуживает большего, чем быть теми, кого называют «подай-принеси». Большинство жителей Украины – это русские люди, неотъемлемая часть великого русского народа. И никакие порошенковско-зеленские шестерки не смогут уничтожить в жителях страны, заблудившейся в европейской смуте, русские гены!