Взгляд из Донецка: Запретить вейпы! А там и до табака недалеко

Несмотря на новый закон об ограничении продажи вейпов, российский рынок всё равно остаётся набит различными электронными сигаретами и курительными приспособлениями. Радует, что сейчас правительство обеспокоено этим, и, скорее всего, в скором времени вообще запретит эту отраву полностью. Ведь такой законопроект уже в разработке. А там и до табака недалеко.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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…Во многом электронные курительные приспособления получили свою популярность благодаря умышленному мифу, что они якобы являются безопасным средством курения и не так вредны, как сигареты. Поэтому предполагалось, что данное ноу-хау вытеснит табак. Однако после появления вейпов курильщиков табака почему-то меньше не стало. Просто те, кто курил «по-старинке», так и остались при своей привычке, а вот ранее некурящая молодёжь с удовольствием приобщилась к современному способу курения через электронные гаджеты. Даже школьники поддались новому тренду, и проблема на настоящий момент полностью вышла из-под контроля. По данным, полученным от детей в ряде школ России к 15 летнему возрасту в некоторых классах курение стало поголовным явлением. Но откуда же тогда в России возьмутся здоровые дети через десяток лет? На деле вейп не стал средством борьбы с никотиновой зависимостью, а лишь открыл новую дверь в целый мир «культуры курения» разрушения генетического здоровья молодёжи.

Виной всему те, кому выгодно организовать курение в нашей стране. Ими являются архитекторы глобальной цивилизационной матрицы, которая в условиях гибридной войны задаёт тренд и работает на 6 приоритетах обобщённых средств управления человеком и обществом:

1 – Мировоззренческий, 2 – Исторический, 3 – Идеологический, 4 – Экономический, 5 – Генное оружие, 6 – Военное оружие.

На 6 приоритете (СВО) на данный момент у нас всё в порядке. По 1, 2, 3-му приоритетам вышли соответствующие указы Президента: 309-ый от 7. 05. 2024 г, 314-ый от 8. 05. 2024 г и 809-ый от 9. 11. 2022 года, и теперь дело за общественной инициативой и решениями органов власти. Что же касается 5-го приоритета, то по этому направлению у нас полный провал.

Генетическое и физическое здоровье нашего народа западное «глубинное государство», опираясь на нашу «пятую колонну», давно целенаправленно и планомерно подрубает. А именно крепкая генетика является исходным необходимым условием устойчивого развития любой страны-цивилизации. Задолго до «перестройки» и в её ходе западные знахари выстроили долгосрочную концепцию целенаправленного подсаживание народа на спиртное и курение. В одночасье, в обход сознания народа, уже в 90-е годы нас вывели на первое место в мире по удельному весу курящего населения. Аналогичные процессы, но более мягкие, чем в период опиумных войн Британии против Китая, прошли и в сфере алкоголизации. Это привело к резкому снижению репродуктивных возможностей взрослого населения и особенно молодёжи, к отклонениям в здоровье нарождающихся детей. Но ведь это и есть самый опасный прямой удар по нашему будущему, по цивилизационно-мировоззренческой безопасности России. Именно здесь сокрыты истоки и первичные проблемы наших острейших демографических проблем.

Обратите внимание, что, несмотря на санкции, у нас до сих пор из соображений «заботы» о нашем народе, с ещё большей активностью продолжают работать западные компании – абсолютные монополисты, которые выпускают порядка 90% всей табачной продукции в мире.

В нашей стране их доля существенно выше. Это японская компания Japan Tobacco, американская Philip Morris и британско-американская British American Tobacco. Только от желающих бросить курить они получают доходы в размере 1,3 трлн рублей в год. Потом эти деньги опосредованно идут на военные операции против России.

Чтобы победить в гибридной войне, мы должны держать оборону по всем 6-ти фронтам противостоящей нам глобальной матрицы управления. Мы обязаны иметь долгосрочную концепцию противостояния генному оружию Запада. Сегодня это наш самый слабый участок на фронтах гибридной войны, на котором мы терпим сокрушительное поражение с далеко идущими последствиями. Ведь в перспективе это способно обесценить любые наши победы. Пока в стране мало что делается для выигрыша в сражении на 5 приоритете.

Однако Донбасс – это передовая цивилизационного противостояния. На нас смотрят все регионы России, и именно мы способны привлечь к этому вопросу особое внимание и должны чувствовать свою особую ответственность. Мы можем стать локомотивом борьбы с нашим планомерным уничтожением, мы должны выходить с законодательными инициативами на федеральный уровень, инициировать ужесточение мер по борьбе с генным оружием и активно привлекать к достижению перемен на этом фронте общественную инициатву, Государственную Думу, иные органы власти, партии и общественные организации.

У нас для этого есть особое моральное право, потому что мы уже 10 лет живём в режиме прямого столкновения с шести головой гидрой Запада и сражаемся не только на шестом силовом приоритете. Мы также отстаиваем своё мировоззрение, историю, идеалы, суверенную финансово-экономическую систему. Поэтому пришло наше время распознать алкоголь и табак, как генное оружие. Опираясь на знания принципов цивилизационного управления, мы должны всем миром организовать защиту от него нашей цивилизационной общности, наших детей как нынешних, так и будущих. По нашему мнению это ключевой на сегодняшний момент участок фронта в плане глобальной, а не только текущей победы в гибридной войне.