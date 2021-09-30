Взгляд из Донецка: Зеленский превратился в маньяка и взял курс на войну

30.09.2021 12:51 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готовится развязать полномасштабную войну против ЛДНР.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Итогом поездок Зеленского в США стала отмена «главнокомандующим» ВФУ Валерием Залужным ключевой нормы прошлогоднего соглашения с Народными Республиками Донбасса о режиме тишины – запрет на открытие ответного огня без согласования с командованием. Режим «тишины» по-зеленски, который якобы «действует» с 22 июля 2020 года, не соблюдался украинскими боевиками от слова совсем. Теперь же, судя по заявлениям «первого лица» боевиков, можно утверждать, что ВФУшники готовятся к полномасштабному наступлению на ЛДНР.

Большая война выгодна «слугам» по двум причинам. Первая – это указания западных «партнёров», пытающихся втянуть в конфликт Россию. Вторая – это проверенный веками принцип «война всё спишет». Здесь речь идёт о всестороннем беспределе оккупационных Зе-властей, против которых на Украине назревает народный бунт. Иными словами, всех недовольных политикой Зе банально отправят на войну или под угрозой отправки на фронт заставят закрыть рты и перестать словесно гнобить сумасшедшего диктатора, коим является Зеленский.

Официальный Киев продолжает не выполнять Минские соглашения, о чём упорно молчат страны-гаранты «незалежной» Германия и Франция. Более того, признание того, что «Украина снялась с крючка Минских соглашений» после встречи Зеленского с Байденом без зазрения совести сделал советник главы офиса преЗЕдента Арестович. Группировка Зе-президента буквально утопает в крови невинных граждан, и, судя по подобным заявлениям Зе-приспешников, убийство людей им доставляет удовольствие. Зеленский и вся его банда «слуг народа» – типичные маньяки. Явную украинскую агрессию не замечает всё «цивилизованное» мировое сообщество во главе с США и Великобританией. Последние, собственно, являются спонсорами войны против жителей Донбасса.

«Партнёры» во главе с «незалежной», тем временем, обещают создавать России серьёзные проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Кулеба.

То есть Кулеба недвусмысленно дал понять, что «Аннушка уже разлила маслице», – Зе-вассалы обязались перед западными кураторами начать масштабные провокации против России и параллельно усилить военные действия против жителей Донбасса. Оккупационные «зелёные» власти продолжают вводить украинское население в заблуждение, пытаясь оторвать его от ментальной связи с многонациональным русским народом. Все Зе-вакханалии маскируются под циничными фразами «российская агрессия» и «защита территориальной целостности».

При этом украинцев заставляют забыть о том, что в территориальной целостности Украины заинтересована только Россия. А страны-«партнёры» ждут не дождутся, когда оттяпают от «незалежной» лакомый кусочек с сырьём и плодородной землёй.

Закрытие телеканалов, отмена пенсий, повышение тарифов на услуги ЖКХ, безработицы и ковид-коллапс, «слугами» народа маскируются угрозами войны, которую они обязательно развяжут, чтобы угодить своим хозяевам, а также, чтобы заткнуть рот украинцам и максимально сократить численность населения в «европейской державе». Ведь простых жителей Украины банда Зеленского считает лишними ртами.