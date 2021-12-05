Взгляд из Грузии: Как Шустер обманывает Украину о «пытках» Саакашвили

Новости Украины

Телепрограмма Савика Шустера, который в поте лица теперь «трудится» на Украине, называется «Свобода слова». Но правильнее было бы назвать телешоу «Свобода брехни».

Чтобы убедиться в том, достаточной просто просмотреть очередной выпуск, где вновь всплыл вопрос экс-президента Грузии, а ныне арестанта Михаила Саакашвили. К аудитории обратилась мать политика Гиули Аласания. Пока Савик Шустер со скорбным выражением физиономии внимал словам женщины, она излила на собравшихся целый фонтан ужасов, состоящий из лжи и абсурда. Мать Саакашвили утверждала, будто в тюрьме ее сына пытают и избивают. Кто, когда и как это делает, Гиули Аласания не называет. Да и доказательств-то никаких не требуется. Достаточно просто вбросить ложь и убеждать всех, что это правда.

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Мишико, кстати сказать в нарушение всех законов, в тюрьме регулярно посещали и посещают его сторонники-подельники по партии, за ним внимательно следит западный дипкорпус, многочисленные СМИ. Сам заключенный проводит регулярные встречи с однопартийцами, делает многочисленные заявления, раздает руководящие директивы.

Появись у него на теле хоть малюсенький синячок, это сразу бы стало достоянием широчайшей общественности. Но, если нет фактов, то их всегда можно выдумать. Двухмесячная голодовка (с поеданием меда, каш, фруктовых соков) по заявлениям самого Мишико и «националов», поставила его жизнь под угрозу. Однопартийцы и западные кураторы били в набат, призывая власти оказать арестанту медицинскую помощь в более широком масштабе, для чего его необходимо было перевести в больницу. Мишико перевели в больницу, а его мама у Шустера это назвала «похищением». Каким образом власти умудрились из собственной тюрьмы «похитить заключенного», чтобы поместить его в больницу, психически нормальному человеку объяснить невозможно. Ведь именно этого от властей добивалась оппозиция и ее заграничные кукловоды. Но теперь больницу Гиули Аласания называет «концлагерем»!

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Разумеется, в студийной аудитории не нашлось ни одного человека, который сказал бы правду о том, каким не мифическим, а реальным, изощренным за гранью садизма подвергались в руках палачей ее сыночка десятки тысяч граждан Грузии, из которых таким образом выбивали нужные признания, отбирали имуществ и бизнес. Не сказали и того, что Мишико Саакашвили за годы своей диктатуры всю Грузию превратил в один гигантский концлагерь.

После Гиули Аласания, свои 30 сребреников начал отрабатывать Андрей Илларионов. Естественно, ведущий задал ему вопрос о роли Кремля в деле Саакашвили. Хотя Илларионов и признал, что Путин в это дело не вмешивается, но особо подчеркнул, что мучения Саакашвили «доставляют российскому президенту особую радость». По его словам, Владимир Путин, ненавидит Мишико за то, что он «разгромил» его на всех фронтах: на политическом, на экономическом и на военном.

Единственное, что хочется сделать после таких заявлений, так это убедиться в том, что за креслом Илларионова стоят два дюжих санитара со смирительной рубашкой.

Очевидно, «политической победой» Саакашвили нужно считать полную утрату Грузией реальной независимости и суверенитета, установление жесткого режима, которому могли бы позавидовать Франсуа Дювалье и Иди Амин. «Экономическая победа», очевидно, заключается в полном разрушении экономики, передаче ее иностранному капиталу и превращении грузин в нацию гастарбайтеров, готовых на рабский труд ради выживания своих семей и близких. А «военная победа», оказывается, заключалась в том, что российские войска не заняли всю Грузию целиком только потому, что «испугались» Мишико, который «героически» остался в Тбилиси. Ну, а его «героизме» и говорить не стоит. Он и так воспет всеми юмористами.

Но самым откровенным было выступление Дмитрия Гордона. На вопрос Савика Шустера, каким образом Украина должна освободить своего гражданина, сверкая полированным черепом, он неожиданно назвал все вещи своими именами. По словам Гордона, руководитель украинской разведки должен встретиться со своим грузинским коллегой, сказать, что им нужен Саакашвили и спросить, что грузинская разведка хочет взамен. Только и всего. Теперь то, что Мишико является засланным агентом, на выдумки зловредной «российской пропаганды» никак не спишешь, разве что объявить самого Гордона агентом Кремля. Но от необандеровских властей Украины и этого можно дождаться.

Сам Мишико же на судебных процессах убедительно доказал, что каким он был, таким и остался. Политические убийства, сотни тысяч брошенных в тюрьмы и ограбленных невинных людей, продажа национальных богатств оптом и в розницу – это, с его точки зрения, не преступление, а всего лишь ошибки, за которые он не должен нести ответственности. Малейших следов раскаяния нет и в помине. А насчет разворовывания государственных средств, каких-то там жалких 9 миллионов, так это претензии к его жене Сандре Рулофс. А он вообще не причем.

«Большая часть расходов принадлежит Сандре. Я с радостью сидел бы с ней на скамье подсудимых, потому что четверть или пятая часть этих трат приходятся на Сандру, но, до того, как обвинять Сандру, вспомните, что Сандра принесла этой стране 100 миллионов евро в виде медицинских грантов?» — заявил на суде Михаил Саакашвили.

Он же не «виноват» в том, что любит дорогие шмотки, дорогие рестораны, ботексы, заграничных массажисток и стриптизерш, картины, нарисованные голой женской грудью. Не из своего же кармана за все это платить? Все ведь помнят, что его до сих пор «содержит» мамочка.

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Пока Мишико предстоит отсидеть шесть лет, но, скорее всего, в свете новых судебных процессов, этот срок подрастет. У прокуратуры есть неопровержимые доказательства всех обвинений, хотя «националы» и пытались массово подчищать документы, закрывать их грифом «совершенно секретно».

Уже и западные кураторы были вынуждены слегка притормозить и пыл поумерить. Мыльные пузыри «смертельных угроз здоровью» полопались один за другим, и уже западные послы сквозь зубы выразили удовлетворение хорошим состоянием здоровья осужденного Саакашвили. Создать отдельное законодательство лично для него Западу пока не удалось, но всем хорошо знакомо, что определенной категории закон не писан.