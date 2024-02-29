Взгляд из Киева: Без американской помощи за год Украина сдаст Левобережье
Украина не сможет удерживать позиции, если американская военная помощь не будет поступать в течение года.
Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, при этом у ВСУ отсутствуют эшелонированные линии обороны, не считая вырытых вручную окопов.
«К маю Россия не сможет оккупировать Украину, это технически невозможно – нет таких сил. Но продвигаться дальше, если нам год помощь США не будут давать, то продвинутся где-то к Днепру вполне», – считает эксперт.
«Окопы есть, мне рассказывал мой товарищ, который под Авдеевкой. Но окопы – это на два часа работы артиллерии. Нужны не просто окопы, нужны бетонированные укрепления, нужны эшелонированные линии обороны.
Просто выкопанные в земле окопы – два часа по ним поработала артиллерия и они уже по пояс, в них уже уцелеть невозможно, в этих окопах, понимаешь?», – заявил Бортник.
Спасибо!
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