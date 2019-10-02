Взгляд из Киева: Конец не Украины, а Новороссии

02.10.2019, Киев, Сергей Устинов

Стало уже традицией, что ответом на любые шаги власти к миру на Донбассе является обструкция со стороны ультраправого меньшинства, которое сколь маргинально, столь же и агрессивно и компенсирует отсутствие реальной массовой поддержки в украинском обществе надрывом голосовых связок «митингарей», орущих про какую-то «капитуляцию».

Так случилось и на этот раз. Не успели разойтись по СМИ видео с брифинга президента Зеленского, на котором он подтвердил, что Украина в Минске поставила свою подпись под так называемой «формулой Штайнмайера», предусматривающей очередность выполнения пунктов минских соглашений и выводящая сам мирный процесс из глухого угла, в котором он находился последние несколько лет. Моментально вылезли из схронов подзабытые уже Яроши, Тягнибоки, Билецкие и прочие обладатели двухпроцентной общественной поддержки, хором исполняющие арию «Не позволим!». «Активистов» зовут пикетировать и протестовать против «сдачи позиций» и «капитуляции».

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На самом деле никакая это, конечно же, не капитуляция, а банальный, пусть пока еще и довольно робкий и несмелый поворот власти к здравому смыслу, адекватности и собственно украинскому государственному интересу.

Внешнему наблюдателю непонятно, почему так происходит и в чем корень проблемы. Понятно, когда возмущаются российские «ястребы» вроде Стрелкова. Успешно завершенный минский процесс ставит крест на идее Новороссии, какой ее видели участники событий весны-лета 2014 года. Вы помните это: отделение 8-9 областей в некое независимое государство с последуюшим возможным присоединением его к РФ. Понятно, что в случае успеха «Минска» ничего подобного не будет. А будет – единая Украина, пусть и «особыми статусами» для «отдельных районов». Но отчего украинские ястребы исходят пеной изо рта всякий раз, когда идет речь о мире?

Тем более, что сейчас на дворе не 2014-й, а конец 2019 года. Украине уже и Трамп прямым текстом сказал: кончайте этот базар и договаривайтесь с Путиным. И Макрон сказал о том же. Для чего все это? Чтобы войти в НАТО? Так вице-премьер нынешнего правительства Кулеба признал, что Украину никто не ждет в НАТО – ни сейчас, ни в 2023 году, ни через 20 лет, – потому что Германия против.

Причем, в рамках предлагаемого компромисса от Украины не требуется никаких сверхусилий и никаких сверхпотерь. Отчего же истерят «герои майдана»?

По единственной причине: в 2014-м году, свергнув в ходе переворота прежнюю власть, они силой навязали разной стране свою линию в качестве общеобязательной. Причем, пользуясь накруткой военной истерии – навязали без всякого общественного договора. Будет вот так, идем вот туда – а кто не согласен – враг, сепар, и агент Кремля. И понятно, почему они это сделали – последние выборы показали, что сторонников ультра-националистической линии даже сейчас, после разгрома «ватной» части политспектра – подавляющее меньшинство. В нижней точке экстремума 2 %, а если мерять по верхней планке, вместе с голосами Порошенко, Вакарчука и Гриценко – 16 %. И вот это меньшинство пять лет монопольно вертело страной, как хвост собакой, убеждая что именно оно и есть большинство.

Но вот химера рассеялась. Все увидели, что от их имени страной погоняли 8 % (это в лучшем случае!). Так это без неподконтрольной части Донбасса и без Крыма!

Еше раз повторю: выборы показали, что сторонников войны в стране – подавляющее меньшинство. Однако Украину насильно вот уже пять лет тянут на аркане в сторону, угодную именно им. Причем, националисты все это время жалуются, что процесс идет не так быстро, как им хотелось бы, и стране-доходяге нужно в бока шпоры посильнее вонзить, чтобы активнее шевелилась. И больше всего страшит этих людей мир, потому что при нем им придется признать, что страна разнородна, что они в ней – меньшинство. И не имеют никакого права объявлять свою точку зрения единственно правильной, отмахиваясь от требований большинства.

Можно конечно послать большинство в пешее эротическое путешествие и установить открытую террористическую диктатуру меньшинства. Но тогда – какая к черту Европа и какая к черту демократия? Тогда надо прекратить болтовню про европейский выбор и перестать рассчитывать на какую-либо поддержку какой-то там международной коалиции. Потому что людоедов и фашистов они поддерживать не будут. Точнее, могли бы, располагайся Украина в Африке. Но у себя под боком такой режим точно никто терпеть не будет. О чем говорят, в том числе, и события в ПАСЕ. Санкции против Москвы для европейцев – временная мера, призванная стимулировать украинцев договариваться с Россией на более выгодных для Украины условиях. А вовсе не некая данность на века, чтобы терпеть убытки ради тупой несговорчивости украинских элит.

Ну вот. Теперь представим, что получится, если настанет мир, в правовое поле Украины вернутся 3 миллиона людей на востоке. В таких условиях наше агрессивное меньшинство – вот эти ястребы-националисты – совсем потеряют свои позиции. Придется перестать делать вид, что за людей уже все решено, и заново ПЕРЕДОГОВАРИВАТЬСЯ всем обществом насчет базовых ориентиров. Принимать новый общественный договор. А значит – с точки зрения ястребов – вот это вот все – включая переворот 2014-го – действительно было зря.

Вот поэтому они и вопят истошным голосом про какую то мифическую «капитуляцию». Хотя по правде, какая к черту капитуляция, когда в состав Украины ВОЗВРАШАЮТСЯ и земли и люди. И единственное, что требуется от центральной власти – считаться с их голосом. Потому что эти люди никогда в жизни не будут голосовать за линейку обанкротившихся выдвиженцев Майдана и их партии. За оппоблоки, впрочем, тоже не будут, хотя отдельные их представители и рассчитывают на электоральные гешефты на этом поле. Но это уже отдельная тема.

В нынешней ситуации главное – раз уж начали, то не сдавать назад, не оправдываться перед агрессивным меньшинством, не делать вид, как это уже бывало назад с высказываниями Кучмы, Богдана, Пристайко и самого Зеленского, что кого-то неправильно поняли, а на самом деле имелось в виду что-то другое. Если для пользы дела необходима риторика о перемогах, а в стране есть те, кому нужна конфетка, чтобы помочь проглотить горькую пилюлю – пускай. Главное – это дела. Именно они должны быть реальным маркером оценки происходящего. А настоящей без кавычек капитуляцией станет отказ власти от своих же слов и договоренностей из-за давления со стороны тех, кому общество уже дважды за полгода отказало в доверии.

А «страшные радикалы» – пускай беснуются. Как говорил классик, «повоняют и забудут». Они пять лет нагибали большинство, руководствуясь именно такой логикой. Пришла пора испытать ее на себе.

Решится ли на это Зеленский или снова «прогнется» под националистов? Увидим в ближайшее время.