Взгляд из Киева: США не пускают Украину на войну

15.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

США в ряде случаев приходится сдерживать Украину в конфликте с Россией, и в настоящее время Вашингтон не заинтересован в эскалации конфликта на востоке Украины до полномасштабной войны.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявил директор института украинской политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обострение, может быть, и выгодно, но полномасштабная война не выгодна США. Ситуативные обострение может быть. Эта ситуация длится ещё с 2014 года, когда был Крым, когда был Донбасс. Напомню, что США делали многое для того, чтобы Украина не реагировала слишком резко на эти события. Об этом говорил Турчинов, были пленки Порошенко-Байдена и вся эта история.

Меня всегда удивляло, почему такая вульгарная логика бытует в политике, что США хотят руками украинцев развалить Россию, воевать до последнего украинского солдата? В определенные моменты складывалось впечатление, что США одергивают, причем жестко одергивают Украину от несогласованных действий.

Кстати, эта ситуация похожа и на 2008 год. Саакашвили, Грузия – в какой-то момент, когда там тоже была политическая риторика, но по факту США самоустранились от ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии.

Я недавно общался с одним из американских дипломатов и он вообще мне прямо заявил, что обострение – это самодеятельность украинская: «Мы финансируем много проектов для разрядки ситуации, для установления горизонтального диалога, мы не заинтересованы в обострении».

Мне кажется, что логика США приблизительно следующая: война на истощение с Россией. То есть давление на Россию – экономическое, технологическое, санкционное, военное – это нормальный инструмент, инструмент прогнозируемой политики, инструмент который позволяет поддавливать или торговаться с более высоких позиций с Россией по другим аспектам будь то энергоносители или Иран, Сирия или климатические соглашения.

А вот война, то есть неконтролируемый полномасштабный конфликт – это очень плохо для американской администрации, потому что война тянет для себя очень серьезные риски для транснациональных компаний, для американского бизнеса который стоит за этой администрацией, начиная от цифровых платформ и заканчивая просто компаниями, которые торгуют разного рода продукцией, получают доступ к российским энергоносителем.

Вот для них война – это, безусловно, плохо и они постоянно дают понять администрации – если вы будете действовать на войну, на эскалацию войны, не дай боже третьей мировой, которая разрушит нынешний тренд на усиление транснациональных компаний, то это плохо, за это вас даже накажем», – сказал Бортник.