Взгляд из Киева: Зеленский использовал «нападение Путина» по максимуму

17.02.2022  12:36 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение использовали истерику вокруг предполагаемого нападения России на Украину в своих внутриполитических целях.

Об этом в беседе на интернет-канале «Первый казацкий» завил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение использовали истерику вокруг предполагаемого нападения России на...

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«Владимир Зеленский и его окружение отреагировали на ситуацию достаточно грамотно и воспользовались ею,  чтобы выжать по максимуму. Это и закрытие очередного неугодного телеканала, и смотр парламентских рядов с наведением там дисциплины, чистка в партийных рядах, новые назначения силовиков (кого-то назначили, кого-то утвердили в должности), ну и сама информационная кампания, которая призвана перебить падение партийного рейтинга «Слуги народа» и проседания рейтинга лично Зеленского», – отметил эксперт.

По его словам, президент этот кризис использовал в своих интересах.

«Не знаю, что покажет социология, но думаю, что если ему, по крайней мере, не удалось переломить тенденцию, то удалось замедлить это падение [рейтинга]», – сказал Белашко.

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