Взгляд из Кишинёва: Не спешите списывать Майю Санду со счетов

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В Молдове завершился второй тур всеобщих местных выборов, на котором пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) вновь выступила бледно, несмотря на широкое применение административного ресурса. В минувшее воскресенье из 153 кандидатов от правящей партии победу одержали только 66, причем не выиграли выборы ни в одном из муниципиев. Так, проиграна битва в Унгенах, а во втором по величине городе Бельцы представитель PAS даже не участвовал, так как выбыл из гонки еще в первом туре. Местные выборы показали, что правящая партия растеряла значительную часть электората, который голосовал за нее на парламентских выборах 2021 года.

Не успела закончиться эта кампания, как уже фактически началась новая – через год в Молдове будут выбирать президента. Повлияет ли снижение рейтингов партии власти на шансы Майи Санду вновь избраться на президентский пост? О текущей расстановке политических сил в РМ говорим с политологом Александром Кориненко.

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ПолитНавигатор: Завершилась скандальная кампания в Бельцах. Там победил кандидат Александр Петков, поддержанный Ренато Усатым. Насколько это хороший выбор для бельчан, будут ли изменения в городе? Повлияет ли победа Петкова на политическую карьеру Усатого?

Александр Кориненко: Жители Бельц голосовали не за кандидата Александра Петкова, они голосовали за Ренато Усатого.

Экс-примар Бельц побоялся выставлять свою кандидатуру, так как боялся поражения, понимая, что противостоять кандидатам, которых поддержит Илан Шор, он не сможет, но власть сделала ему подарок и вернула город Бельцы, руководствуясь старой мудростью, что из двух зол надо выбирать меньшее.

В данном случае это импульсивный и непредсказуемый Усатый, а не расчетливый и спокойный Шор.

Личность Петкова бельчанам незнакома – произошла просто передача рейтинга, и понятно, что Бельцами будет руководить Усатый.

Вскоре мы увидим муниципального советника Ренато Георгиевича, который инспектирует объекты, а за ним – примара Бельц Александра Петкова, который одобрительно кивает. Для Ренато Усатого это шанс вернуться в большую игру и попытаться собрать остатки команды, которую он сам и развалил.

ПолитНавигатор: Илан Шор, многих сторонников которого сняли на местных выборах с предвыборной дистанции, заявляет, что власти украли у людей демократию, выбор. Политик не исключает возобновления протестного движения, которое «уже будет не разогнать», и призывает в бой, который будет идти в течение ближайшего года. Что из этого может получиться?

Александр Кориненко: Бельчане – не гагаузы. Никакого противостояния там не будет. Им присуще северное спокойствие. Илан Шор попытается раскачать ситуацию перед президентскими выборами, но в Бельцах этого делать смысла нет: город и так оппозиционен действующей власти. У него нет какой-то геополитической направленности, как у Комрата, Кишинева и даже Тараклии, там нет административных зданий республиканского масштаба, которые можно пикетировать, да и региональный политический класс – это неустоявшаяся группа постоянно меняющихся на постах политиков.

Единственное, что Илан Шор все-таки может, это формировать местную и лояльную ему группу региональных политиков, которые будут помогать ему в республиканском масштабе, ­– уж очень он хочет сделать второй город в стране лояльным себе в борьбе против власти.

ПолитНавигатор: Правящая партия утверждает, что выборы прошли для нее удачно, но многие эксперты называют эту кампанию для PAS провальной. Как будет действовать властная команда далее? Станет закручивать гайки нелояльным мэрам и администрациям, лишая территории бюджетных средств?

Александр Кориненко: Власть и придворные аналитики пытаются сохранить лицо после провала на местных выборах.

Это правильное решение – необходимо показать населению, западным партнерам и диаспоре, что ситуация контролируется, власть крепко держится на места и сдаваться не собирается.

До президентских выборов Майя Санду попытается тайно или явно «перекрасить» часть примаров в желтый цвет, ей будет жизненно необходим административный ресурс на местах, особенно в лояльном правым центре страны, поэтому давление будет оказываться на этих примаров.

У PAS нет иллюзий, что кто-то в северных или южных районах поможет им на президентских выборах.

ПолитНавигатор: Майя Санду, похоже, решила стать ближе к народу – фотографируется со своей собакой и знакомит ее с иностранными президентами, смотрит футбол на стадионе. Это уже старт кампании по выборам президента – 2024? Какие чудеса политтехнологий мы можем увидеть на них?

Александр Кориненко: Ну, еще скоро президент заговорит на русском языке. Да, это уже начало президентской кампании. Политтехнологи не придумали ничего нового – происходит повторение электоральной кампании 2020 года. Советники Санду пытаются «очеловечить» ее образ.

Я думаю, что многие помнят, что перед выборами 2020 года публиковались детские фотографии президента, она стала ездить по селам, фотографировалась с молодежью, принимала участие в различных мероприятиях, чтобы показать свою эмпатию. Это был огромный скачок по сравнению с электоральной кампанией 2016 года, где она предстала «железной леди» с холодным образом и без намека на эмпатию.

К тому же Майя Санду снова попытается вернуть расположение части русскоязычных граждан и увеличит количество выступлений на русском. Образ человека, который «ходит по земле», очень нравится молдавским гражданам.

ПолитНавигатор: Если смотреть с позиций сегодняшнего дня и учитывать результаты местных выборов как репетиции президентских, то каковы шансы Санду переизбраться?

Александр Кориненко: У Майи Санду есть все шансы снова стать президентом. Это не потому, что она прекрасный лидер и грамотный менеджер, а потому что ей везет с разобщенной оппозицией.

Если Влад Плахотнюк в свое время умело манипулировал и стравливал оппозиционеров, кого-то покупал, кому-то давал преференции, то здесь левые политики сами разобщились и не могут найти в себе силы выдвинуть общую повестку.

Так или иначе, с правого фланга никто ей не бросит серьезный вызов, а левые начнут свою игру друг против друга, и этом может закопать их надежды на победу.

ПолитНавигатор: Кто может войти в число конкурентов действующего президента? Снова Игорь Додон, Ренато Усатый, кто-то из команды Шора? А может быть, экс-глава Гагаузии Ирина Влах?

Александр Кориненко: Мне кажется, что сюрпризов на президентских выборах не будет, и мы снова увидим все те же лица. Игорь Додон, который снова попытается взять кресло президента, Ренато Усатый, воодушевленный победой в Бельцах. Илан Шор выдвинет несколько кандидатов на главный пост в стране, бывший премьер Ион Кику тоже может баллотироваться, обладая поддержкой в определенных населенных пунктах.

Ирина Влах, на мой взгляд, будет самым интересным кандидатом. Она попытается аккумулировать разочаровавшийся электорат, предложить в своем лице общую платформу для всех оппозиционных кандидатов. У нее хорошие шансы заручиться поддержкой юга и севера и страны. К тому же для Санду она опасна как альтернатива.

Ирине Федоровне не надо строить теплый и эмпатичный образ. Она показала себя как приятная и грамотная женщина, заботливая мать, хороший менеджер, у нее есть достижения на посту башкана Гагаузии и международная поддержка.