Взгляд из Крыма: Украина – проект, который должен привести к кризису в России

11.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Несмотря на падение рейтингов, Петр Порошенко имеет все шансы сфальсифицировать результаты предстоящих выборов и остаться на второй президентский срок. Запад закроет глаза на махинации, ведь Порошенко более удобен, нежели его главные конкуренты – Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Украина для США и Великобритании – это проект, который должен привести к кризису внутри России. Олигархи, стоящие за осколками Партии регионов, предали избирателей Юго-Востока.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

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П.Н. Выходные ознаменовались беспорядками, которые устроили боевики «Нацкорпуса», прорываясь к администрации, а затем на сцену предвыборного митинга Петра Порошенко. Насколько велик риск срыва выборов или силового сценария?

В.Д. Маловероятен. Пока что все, что происходит, выглядит неорганизованным возмущением населения. А когда нет организации, ресурсы не концентрируются, не идет подготовка и, время от времени что-то подобное происходит, – но власть, по сути, способна это купировать.

П.Н. Насколько велика вероятность того, что Россия не признает итоги выборов? Есть ли у Москвы поводы для такого непризнания?

В.Д. Да, потому что всем очевидно, на Украине выборы носят достаточно скандальный характер, практически никто не сомневается в их фальсификации, спорят лишь о ее масштабах, о том, что будет после этого. Двуличная и лицемерная позиция Запада лишь свидетельствует о том, что выборы будут чрезвычайно скандальными и точно не будут отражать волю населения.

В этих условиях у России есть полное право не признать их результаты, но тут нужно понимать, что за таким шагом должны следовать какие-то другие действия. Потому что тогда возникает вопрос о том, что, если эту власть и результаты выборов не признаются, как вести переговоры по целому ряду вопросов.

Понятно, что многие из них вообще не имеют смысла или прекращены, тем не менее, такие варианты сохраняются. Следовательно, если выборы не будут признаны, тогда должен последовать какой-то другой комплекс мер.

Российская власть, в принципе, отмечается планированием целого ряда вопросов. Если это произойдет, это вселяет оптимизм и означает, что из тупика на украинском направлении наконец-то начался поиск выхода.

П.Н. На кого поставили США?

В.Д. Скорее всего, речь идет о Порошенко, судя по ряду моментов. Например, все неправительственные организации, которые известны, как сидящие на западных грантах, достаточно неожиданно начали выступать в поддержку действующего президента. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку, а мы хорошо знаем, что эти организации достаточно послушные в реализации месседжей, которые им передают. Их линия свидетельствует о том, что те, кто стоят за ними, отдали такое распоряжение.

Очевидно, что некоторое время США присматривались к кандидатам, однако здесь очевидны два момента. Первый – критические высказывания в адрес Юлии Тимошенко, они расценивают ее как ненадежного кандидата, от которого трудно понять, на что он встанет, каким образом он будет действовать. Поэтому они пока сомневаются в ней.

Наконец, второе важное событие — это встреча западных послов с Зеленский. После нее они вышли явно разочарованными, увидев перед собой неспособного ни на что человека, политическую пустышку, и поняли смысл и потенциал этого проекта.

Очевидно, что они склоняются к тому, что Порошенко более чем послушный, способный погубить свою собственную страну ради того, чтобы выслужиться перед ними, идущий на непрерывные провокации, которые помогают во внутриамериканской борьбе.

Речь идет о целом ряде провокаций, которые ухудшают отношения США и России, но при этом играют на руку некоторым группам влияния внутри американского правительства. Исходя из этого, они, скорее всего, ставят на него.

П.Н. Как относиться к тому, что «оппозиционные» проекты связывают с Сергеем Левочкиным, которого называли одним из подстрекателей Евромайдана, а также с Ринатом Ахметовым, которого называют бизнес-партнером Порошенко? Кого из участников кампании можно считать выразителем интересов Юго-Востока, или таковых нет?

В.Д. У гипотетического выразителя интересов Юго-Востока нет никаких шансов получить значительное число голосов.

Во-первых, значительная часть избирателей Юго-Востока отпала и деморализована. Ее невозможно собрать вместе.

Во-вторых, все проекты, которые вели эти персонажи, были предназначены для единственной цели – разрушить электорат юго-восточной Украины, чего они и достигли.

Тем самым олигархи достигли своей цели – электорат раздроблен, реальной силы не просматривается и, следовательно, взгляды Юго-Востока имеют мало шансов быть выраженными на предстоящих выборах. Эти взгляды находятся под полным запретом, никто даже не заикается о возможности их выразить.

П.Н. Уже очевидно, что осколки Оппоблока/Партии регионов вряд ли покажут высокий результат. Что помешало им использовать возникший шанс в условиях разочарования майданщиками? Какие были главные ошибки тех или иных осколков Оппоблока?

В.Д. Прежде всего, их главные спонсоры предпочли соглашение с Порошенко и режимом. Второй момент – нужно осознавать, что сейчас Украина находится под контролем стран НАТО, в которых ключевую роль играют США и Англия. Для них Украина — это проект, который должен привести к ослаблению, а еще лучше – к кризису внутри России. Это они и реализуют, следовательно, любые силы на Украине, которые до 2014-го года выражали другие взгляды, естественно, являются неприемлемыми и в отношении них действует самый настоящий террор.

Достаточно вспомнить убийство активистов Партии регионов, которые до сих пор остались либо нераскрытыми, либо ненаказанными. В этих условиях выражать другую точку зрения и пытаться обращаться к разуму практически невозможно. Поэтому они оказались деморализованы и неспособны к деятельности.

Также стоит не забывать, что партия достаточно олигархическая, а тут подразумевается серьезная работа на местах. Они же привыкли быть партией власти и не сумели перестроиться и начать работу как партия оппозиционная, работать на различных территориях, искать возможность поддержки со стороны населения и работать в этом направлении.

Олигархи предпочли найти режим работы с Порошенко, прекрасно понимая, что это то, чего хотели видеть американцы. Для них любая другая позиция была бы неприемлема. Поэтому, не желая рисковать своим капиталом, чтобы все не потерять, они предали интересы Юго-Востока.

П.Н. Есть ли будущее у «донецкой» политической и бизнес-элиты, которая покинула регион?

В.Д. Это зависит от дальнейшего развития региона. В нем произошла полная смена кадров, однако, сейчас, как известно, все размышляют над одним вопросом – что дальше? В связи с этим, хотя прежние политики дискредитированы, их вспоминают по-разному, тем не менее, никто не видит, какие возможности будут дальше. Новая элита, хоть и управляет, но ее еще нельзя назвать полностью сформировавшейся. В связи с этим, судьба Донбасса определит и судьбу донецкой олигархии. Что будет с Донбассом, то будет и с ними.

П.Н. Ваш прогноз – кто войдет во второй тур? Кто победит?

В.Д. Во второй тур, вполне очевидно, что проходит Порошенко. Сейчас все уверены в том, что возможно прохождение Зеленского. Тем не менее, мне кажется, что у Тимошенко тоже шансы немаленькие. Однако, судя по настроениям людей, в пользу Зеленского говорит тот факт, что люди настолько разочарованы, что они готовы схватиться даже за подобную достаточно фальшивую надежду. А дальше ситуация станет совершенно иной. Здесь будет включен административный фактор, начнется масштабная фальсификация, после чего во втором туре более велики шансы на то, что победителем будет объявлен Порошенко. При этом, нужно понимать, что никакой организованной борьбы или протестов против подобной ситуации на Украине не просматривается в принципе.