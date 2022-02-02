Взгляд из Минска: Белорусы голосуют ногами и покидают страну

Российское МВД опубликовало статистику по миграции за 2021 год. Документ получился очень интересный, и россиянам есть, о чем задуматься, глядя на него. Но, поскольку я – гражданин и житель Белоруссии, то мне интересно в первую очередь отражение в этой таблице белорусской ситуации.

А мои сограждане все чаще стали менять свой синий белорусский паспорт на красный с двуглавым орлом. В 2021 году число белорусских граждан, сменивших гражданство на российское обновило очередной рекорд и достигло 24539 человек. Предыдущий рекорд, установленный в прошлом году был побит почти в 2,5 раза. Количество белорусов, находящих для себя новую родину в России росло и раньше, но до 2020 года цифры были относительно небольшими и росли медленно. В 2016 году приток новых россиян из Белоруссии составил 3582, в 2017 – 4092, в 2018 – 4708, в 2019 – 5043 и в 2020 – 10539 человек.

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Количество тех, кто решается сменить гражданство – это только вершина айсберга. Другие разделы таблицы тоже не дают поводов для оптимизма.

Так, в 2021 году 22973 белорусских гражданина впервые получили российский вид на жительство, а всего действительные виды на жительство в России на конец года имели 32485 белорусов. Количество же белорусских граждан, поставленных на миграционный учет в России оказалось на 69938 больше, чем снятых с него.

Едут белорусы не только в Россию. По данным Евростата, только в 2020 году вид на жительство в Польше получили 50 тысяч белорусов, а в сентябре прошлого года польский президент Анджей Дуда и вовсе заявил, что за последнее время 150 тысяч белорусов получили убежище и работу в Польше, включая тысячи участников протестов. Конкретные сроки он не указал, однако цифра впечатляет. Помимо Польши, немало белорусов уехали в Литву и Украину.

Нетрудно заметить, что начало экспоненциального роста миграции из Белоруссии пришлось на 2020 год. Что произошло в республике в этом году – общеизвестно. Массовую миграцию в западном направлении можно объяснить «беглыми» оппозиционерами, которые сейчас вынуждены спасаться от уголовного преследования за участие в протестной активности и оскорбительные высказывания в отношении представителей власти в интернете. За это сейчас в Белоруссии получить тюремный срок более чем реально, и число тех, кого ориентированные на Запад правозащитники признали политзаключенными, уже перевалило за тысячу.

Но рост миграции в Россию имеет другую природу. Змагарам, засветившихся на протестных акциях там делать нечего. Россия не раз и не два высылала таких персонажей на родину, а иногда даже позволяла белорусским спецслужбам задерживать их прямо в Москве, как это было в случае с Федутой.

В Россию белорусы едут в поисках лучшей жизни. До злосчастных президентских выборов таких было меньше. Жизнь в «бедненькой, но чистенькой» республике многих устраивала. Да, уровень жизни ниже, зато есть стабильность, предсказуемость, чистые и безопасные улицы, гарантированные чарка и шкварка под речи белорусского президента о том, как он заботится о простом народе.

2020 год и последовавшие за ним политические изменения показали, что со стабильностью и безопасностью в Белоруссии появились большие проблемы. Белорусские гастарбайтеры, конечно же, ездили и продолжают ездить в Россию сотнями тысяч, однако сейчас они все чаще там и остаются.

А что же белорусская статистика? А ничего! Ее просто нет. По крайней мере, в открытом доступе. В разгар первой волны пандемии COVID-19 Белстат попросту перестал публиковать данные о смертности. Ведомство, обычно оперативно предоставляющее статистическую информацию, вот уже полтора года не дает официальных данных о смертности. Уже начался второй месяц 2022 года, а на сайте Белстата нет статистики по миграции за 2020, а публикация данных за 2021-й попросту отсутствует в планах на 2022-й.

Единственная официальная статистика, позволяющая судить о демографической динамике – это данные о численности населения. В прошлом году они были шокирующими.

Население Белоруссии за 2020 год сократилось на 60614 человек и это – худший результат с 2005 года. Данные за 2021 год должны быть опубликованы в марте. Судя по всему, они будут еще хуже и мы получим абсолютный антирекорд.

До сих пор худшая динамика численности населения была в 2002 году, когда Белоруссия обезлюдела почти на 70 тысяч. Боюсь, в этом году цифра будет и вовсе шестизначной. Не удивлюсь, если и ее предпочтут засекретить.

27 февраля белорусы придут на избирательные участки и будут выбирать свое будущее – в республике пройдет референдум по конституционной реформе. Вот только все больше их голосуют за свое будущее не бюллетенями, а ногами.