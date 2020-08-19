Взгляд из Минска: Лукашенко надоел, но Польша – агрессор

19.08.2020, Севастополь, Валентин Филиппов

Протестующие в Белоруссии не считают, что может быть хуже, а также не верят во внешних врагов. Пророссийские граждане не довольны срывом интеграции с Россией. Выращенные в противовес Москве националисты подняли голову и вышли из-под контроля. Политика «многовекторности» дала свои плоды, когда стулья разъехались.

О том, что белорусы устали жить в постоянном напряжении, хотят перемен, а Польша оказалась первым выгодополучателем от нынешних беспорядков, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал известный минский публицист Сергей Смирнов.

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Валентин Филиппов: Наша виртуальная студия не смогла оказаться в Минске, поэтому у нас в гостях, исключительно по переписке, известный белорусский публицист Сергей Смирнов.

Сергей, здравствуйте!

Сергей Смирнов: Здравствуйте, Валентин.

Валентин Филиппов: Скажите, действительно ли всё белорусское общество охвачено истерией?

Сергей Смирнов: Я бы не назвал то возбужденное состояние, в котором сейчас пребывает значительная часть общества, истерией. У противников действующей власти впервые за долгие годы проснулась надежда на перемены. Многие поняли, в своем видении Беларуси без Лукашенко они не одни, что кругом полно таких же неравнодушных людей, как они. Более консервативная часть общества, сторонники действующего президента, повторяют тезисы госпропаганды о попытке разрушить страну, ввергнуть ее в гражданскую войну. В целом, разное видение ситуации в стране создает определенное напряжение: внутрисемейные ссоры, споры среди друзей.

Валентин Филиппов: Говорят, что в Белоруссии 90% населения пророссийские. Почему нет на протестах российских флагов? Почему так много красно-белой символики националистов? Разве людям это не западло? Это же как на Украине выходили под флагами УПА, и вон чем кончилось.

Сергей Смирнов: Про 90% вы, конечно, погорячились. Сейчас сторонников союза с Россией куда меньше, сказывается многолетняя работа Западных НКО и вытеснение всего русского на госуровне, о чем я говорил выше. Этого пророссийского большинства не видно, так как оно действительно молчаливо, не обладает структурой и организованностью националистов.

После «Русской весны» в Крыму государство с большим недоверием смотрело на любую прорусскую инициативу в стране. При этом главным пророссийским политиком до 2014 года в стране считался сам Лукашенко, который не допускал на это поле никого более пророссийского. А в последние 5 лет в Беларуси было очень модно быть националистом.

Что касается бело-красно-белого флага, то в прошлом он имеет отношение к оккупации и коллаборационизму. Лично мне, как и многим другим, категорически не нравится этот флаг. Но убеждать сегодня кого-либо, что он плохой и имеет дурную карму, бессмысленно. Это флаг протеста, флаг праздника непослушания. И сейчас нельзя убедить людей в том, что с ним ходили полицаи. Потому как в сознании толпы полицаи и гестаповцы сейчас — это ОМОН, и ОМОН ходит под нынешним белорусским флагом.

Валентин Филиппов: На протяжении долгих лет приходилось слышать о Белоруссии, как о суперблагополучной стране. Это выражалось и в высоком уровне социальной защиты, и в сохранении промышленного комплекса. И в развитии сельского хозяйства. Каких перемен хотят протестующие?

Сергей Смирнов: Сразу вспоминается известный анекдот про ад, где черт советует грешнику не путать понятия «туризм» и «эмиграция». Дело в том, что белорусская экономика не растет вот уже 12 лет. ВВП страны в 2008 году был выше, чем сейчас. То есть в экономике давно что-то сломалось, но государство не спешило ее чинить. Значительная часть госпредприятий неперспективна и убыточна, их неудачно пытаются спасать непрерывными денежными вливаниями из бюджета. Вследствие чего оказывается давление на здоровые сектора экономики, госдолг республики вырос в разы.

По сути, заработная плата работников таких предприятий – это скрытое пособие по безработице. Но вместо того, чтобы их переучивать, государство вливает деньги в песок. В сельском хозяйстве также не все так радужно.

Из-за хронической нехватки денег государству приходилось снижать качество соцпакета, урезать льготы, поднимать пенсионный возраст, вводить очень спорные налоги и скрытые поборы. То есть государство стало брать все больше, не давая ничего взамен. Лукашенко нарушил негласный общественный договор, существовавший в стране: вы не лезете в политику, а я даю вам зарплату «по 500 долларов».

Валентин Филиппов: Чем, кроме «надоел», так ненавистен Лукашенко для протестующих?

Сергей Смирнов: Для многих Лукашенко ненавистен, прежде всего, за свое хамство. У среднего белорусского горожанина довольно высокий культурный уровень, и ему не нравится зачастую фамильярная, грубая манера общения президента. Также белорусам надоела ложь, начинающаяся от идеально прилизанной картинки по госТВ, и заканчивающаяся в спектакле под названием выборы, где правила и законы менялись по мере желания властей.

Масла в огонь подлил и коронавирус, который Лукашенко долгое время отрицал, и вел себя не как «батька», а как суровый отчим. Многих пророссийски настроенных граждан РБ расстроил конфликт с Россией, и несостоявшаяся интеграция, а также десятилетие потворства государства белорусским националистам, которых чиновники растили в противовес интеграционного давления России. Так что, основу нынешних протестующих ЕС вырастил вместе с администрацией президента Лукашенко. Но вместо защитников от России, он приобрел окрепших недругов, которые решили его похоронить. Ну и основное, он действительно засиделся, «забронзовел».

Валентин Филиппов: В чьих интересах может быть дестабилизация «последнего островка СССР»?

Сергей Смирнов: Беларусь расположена на важном геополитическом перекрестке между Россией и ЕС. Долгие годы Лукашенко старался использовать это для ведения «многовекторной» политики, играя на чувствах и конфликтах соседей. Однако, как показывает практика, лопнувших от сидения на двух стульях украинских шаровар, нельзя бесконечно долго обещать жениться сразу двоим ухажерам.

В современно мире глобализации, когда все страны состоят в каких-то блоках, невозможно быть многовекторным, и не стать при этом очагом напряженности, буфером. Но вместо принятия этой данности, Лукашенко пока предпочитает нагнетать обстановку, говорит, что Беларусь –это последний островок стабильности, осажденная со всех сторон крепость, которой все хотят поживится. Собственно, общество устало от этой риторики. Люди не хотят жить в постоянном напряжении. Потому белорусы со смехом говорят о внешних врагах, которые украли у них Интернет, о боевиках и наркоманах, которых прислали со всего мира, чтобы победить наш ОМОН.

Валентин Филиппов: Существует ли какой-то предположительный или явный центр нагнетания ситуации и координации протестов?

Сергей Смирнов: Да, безусловно. Какая современная городская герилья обходится без помощи соседей c разных сторон? Самый серьезный игрок в регионе – Польша, которая хоть и страна член ЕС, но, по сути, является американским авианосцем на континенте. У Польши полно собственных реваншистских имперских настроений. Поляки не скрывая ностальгируют по своим бывшим колониям на территории Беларуси и где-то в смелых фантазиях вновь мечтают вновь обрести над ними контроль.

Белорусские протесты координируются в Телеграм. Формально молодым 20-летним белорусом Степаном Путило, блогером NЕХТА, за которым стоят польские спецслужбы, и другими ТГ каналами и сайтами, расположенными преимущественно в Варшаве, Вильнюсе и Праге. Если белорусская власть не устоит, эту революцию назовут «Телеграм-революцией»!

Валентин Филиппов: Есть ли случаи прямого манипулирования, путём создания информационных фейков?

Сергей Смирнов: Да, фейков полно. Причем, фейками грешат как противники Лукашенко, так и его сторонники. Очень много фейков показывают по белорусскому телевидению. БТ неоднократно ловили за руку на создании целых фильмов об оппонентах режима, где не было ни слова правды. Ответственные за пропаганду люди позже признавались, что любят приврать, но делают это «сугубо во благо». Любит приврать и Лукашенко. Потому в обществе очень низкий уровень доверия к любой информации, которая подается через телевизор, потому все так любят смотреть Ютуб и читать Телегу.

Протестующие, в свою очередь, грешат видеомонтажом. Показывают только те части записи, которая им выгодна. К примеру, жесткое избиение сотрудниками милиции, хотя не понятно, что ему предшествовало, и что спровоцировало. Телеграмм каналы также часто выдают желаемое за действительное. К примеру, собралось на заводе собрание рабочих, а они пишут все, это забастовка.

Валентин Филиппов: Запускаются ли слухи, аналогичные слухам на украинском майдане в 2013-14 годах, о российском спецназе в аэропорту и российских снайперах на крышах?

Сергей Смирнов: Да, на днях были слухи, что из России для подавления белорусского протеста выдвинулись отряды Россгвардии и автозаки без опознавательных номеров. Потом выяснилось, что это вроде бы инсинуации украинских спецслужб, которые, по слухам также не дремлют, и пытаются ловить рыбу в нашей мутной от политики воде.

Валентин Филиппов: Как может сказаться белорусский политический кризис на интеграционных процессах между Минском и Москвой?

Сергей Смирнов: Сложно сказать. Говоря откровенно, нет никакой интеграции. Вся интеграция осталась на бумаге. Полгода назад был шанс на реальный прорыв. Весь год интеграция была темой номер 1, но на нее не было политической воли Александра Лукашенко. Я думаю, что с ним Москве уже не договорится. Возможно, какой-то другой будущий президент будет в этом плане более договороспобным. Поживем-увидим. На сегодня никто из кандидатов в кандидаты в президенты о выходе из Союзного государства прямо не заявлял.

Валентин Филиппов: Неожиданный вопрос-предположение. Не является ли выходом из кризиса конституционная реформа и трансформация Белоруссии в парламентскую республику?

Сергей Смирнов: Нет. Это исключено. Белорусский парламент не обладает никакой реальной властью. Это исключительно согласительный орган, куда не избираются, а назначаются: красивые девушки, которые смотрят вместе с президентом хоккей и заслуженные старцы, на закате руководящей работы. В народе «Палату Представителей» пренебрежительно называют «палаткой». Для создания и становления партий самой реформы мало, нужно дать время на их становление, создание партийной культуры плюрализма. Это вопрос многих лет. Так что здесь и сейчас из кризиса такая реформа выйти не поможет. Подобные обсуждения сейчас пытаются инициировать для забалтывания населения, для слива протеста.

Валентин Филиппов: Не боятся ли протестующие украинского варианта развития событий? Разрыва экономических связей с РФ, потери рынков сбыта и заказов, массового закрытия предприятий и развала социальной защиты?

Сергей Смирнов: Думающим людям всегда свойственно сомневаться. Нет никакой гарантии, что этого не произойдет. Но будущее не известно. Как по мне, в настоящий момент у большинства белорусов страх прожить еще 5 лет при Лукашенко выше, чем страх перемен. Потому они толпами выходят на улицу.

Валентин Филиппов: Кем выступает Польша в белорусском кризисе? прямым агрессором или просто пытается мародёрить под шумок?

Сергей Смирнов: Да, как я уже говорил выше, Польша – прямой агрессор и первый выгодополучатель. Для интересующихся «мягкой силой» Польши в Беларуси, советую прочесть мою статью «Пять пощёчин или как Польша проецирует свою силу на Беларусь».

Валентин Филиппов: Спасибо. Уже читаем.

Что должна делать Россия? Создавать комитеты по урегулированию на своей территории, как Литва? Организовать всебелорусский референдум, по примеру Крыма?

Сергей Смирнов: Референдум и присоединение наподобие Крыма – это совсем невозможный сценарий. Белорусы на такое не подпишутся. В состав РФ белорусы не хотят, а для более тесной интеграции, унификации всего и вся, для одобрения народом той самой 31-й дорожной карты, с людьми нужно провести основательный ликбез, и объяснить им, что это не потеря независимости и суверенитета.

Наверное, Россия, как и все остальные соседи, должна молча интриговать и готовить своего человека на президентство. Еще вначале этого электорального цикла чуть ли не все кандидаты были официально объявлены марионетками Кремля, теперь их же пытаются выставить русофобами и марионетками Польши и Литвы. Выходит, что у России здесь снова никого нет?