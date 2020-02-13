Взгляд из Молдовы: В защиту Лукашенко

13.02.2020, Кишинев-Минск, Владимир Букарский

Россия совершает ошибку, избрав жесткую линию по отношению к Белоруссии в ответ на строптивость Александра Лукашенко. Так считает молдавский политолог Владимир Букарский. Он написал колонку для «ПолитНавигатора». Редакция, не разделяя мнения автора, решила опубликовать материал в рамках дискуссии. К тому же, интересно наблюдать, как пророссийские эксперты (а Владимир считается таковым в Молдове) продолжают называть приемлемой ситуацию на Украине при «многовекторном» Викторе Януковиче, с которым они сравнивают своего подзащитного Лукашенко. Впрочем, и в самом Кишиневе сегодня у власти также находится руководитель, объявивший о невозможности однозначного выбора между Россией или Западом.

…Наблюдая за очередным кризисом в российско-белорусских отношениях, я с горечью понимаю, что Москва в отношениях со своими ближайшими союзниками из года в год наступает на одни и те же грабли.

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Вспомним злополучный 1990 год. В странах Восточной Европы происходят «бархатные революции», однако социалистический блок сохраняет своё единство. Продолжают функционировать СЭВ и Варшавский договор. Но в 1990 году советское руководство во главе с Горбачёвым и Рыжковым, руководствуясь философией «пусть платят за нашу нефть по рыночным ценам», переводит торговлю внутри СЭВ с внутреннего рубля на доллары.

В результате начался стремительный распад единой экономической системы СЭВ. Многие предприятия в странах Восточной Европы остановились. Страны бывшего соцлагеря были вынуждены обратиться за кредитами в Международный валютный фонд и переориентироваться на приобретение нефти у Норвегии. Год спустя страны-члены СЭВ объявили о роспуске этой организации. Москва лишилась и рынка сбыта своей продукции, и интеграционного объединения, созданного под её руководством усилиями многих поколений.

В том же 1990 году идея «хватит кормить захребетников!» возобладала и в масштабах Советского Союза. Летом 1989 года на первом съезде народных депутатов СССР писатель Валентин Распутин в ответ на национал-сепаратистские тенденции в советских республиках задал с трибуны вопрос: «А может, России самой выйти из СССР?». Это было сказано из благих побуждений, в стремлении показать абсурдность идеи о существовании окраин отдельно от России.

Однако в Москве эти слова приняли как руководство к действию. Видные московские экономисты раз за разом принялись вбрасывать идеи о том, что «перестанем содержать нахлебников – заживём как арабские шейхи». 12 июня 1990 года Верховный совет РСФСР принял «Декларацию о суверенитете», подстегнув к принятию аналогичных деклараций другие союзные республики.

В результате Советский Союз рухнул. Десятки миллионов русских людей оказались за пределами России, подвергаясь моральному, политическому, а часто и физическому террору. За пределами России остался Киев – «мать городов русских», жители которого, вместе со всей Украиной, на протяжении многих лет подвергались интенсивной дерусификации. Впоследствии президент России Владимир Путин назвал развал СССР «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века». Тем не менее, 12 июня – эта позорнейшая дата в истории России – до сих пор отмечается как национальный праздник.

Поехали дальше. 2013 год, Украина под руководством вполне адекватных людей – Виктора Януковича и Николая Азарова. Чествование Бандеры, Шухевича и прочих нацистских недобитков надолго забыто. Дмитрий Табачник проводит совершенно нормальную политику в сфере образования. Украина готовится к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Автокефалистская группировка в Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Александром (Драбинко) загнана в угол.

(На самом деле, именно во времена президентства Януковича «Беркут» избивал неугодный меджлису крестный ход в Феодосии, закрывал глаза на чествование УПА и СС «Галичина» во Львове, фракция Партии регионов голосовала в Верховной раде за юбилей коллаборациониста Иосифа Слипого, возле парламента в Киеве был разгромлен палаточный храм УПЦ МП, на приемы к Януковичу ходил расстрига Филарет, в Одессе был арестован лидер «Родины» Игорь Марков, а Табачник в угоду националистам не смог открыть новую русскую гимназию в Киеве, – этот список уточнений «ПолитНавигатора» можно продолжать бесконечно).

Однако некоторые силы в Кремле усматривают в политике Януковича и Азарова «экономический национализм». В отношениях Москвы и Киева возобладал подход американских гангстеров из 30-х годов прошлого века: «Nothing personal, it’s just business». На украинское руководство начинает оказываться экономическое давление, которое смакуется на страницах «Украинской правды», на 5 канале, в ток-шоу Савика Шустера и Евгения Киселёва. Предупреждать о том, что наказаниям подвергается не элита, а простые рабочие и фермеры, в том числе живущие на Юго-Востоке Украины, было бесполезно. Начинается постыдный подсчёт количества цветных телевизоров, которые ежегодно Россия бесплатно дарит каждому украинцу. Подсчитал ли кто-либо, сколько киевлян (да, наивных, обманутых!) стали участниками Евромайдана в результате такой политики Кремля?

(Автор при этом забывает упомянуть, что именно штаб Януковича взращивал радикальных националистов Тягнибока с прицелом на создание успешных соперников для переизбрания на второй срок, а «регионалка» Елена Бондаренко в эфире ТВ призывала объединяться с нацистской «Свободой» ради расторжения «кабального газового контракта» с Россией. Забывает автор и о неоднократных предложениях России вступить в Таможенный союз в обмен на миллиардные кредиты и дешевый газ, что озвучивалось Сергеем Глазьевым и публично, издевательски отвергалось в пользу соглашения с ЕС тогдашним министром экономики, работавшим в команде Януковича, – Петром Порошенко. Продолжение примечания «ПолитНавигатора»).

В результате в Киеве воцарился оголтелый русофобский режим, ломающий все мыслимые и немыслимые «окна Овертона». Десятки тысяч людей погибли и продолжают гибнуть на Донбассе только за то, что захотели остаться вместе с Россией. Сотни человек сожжены заживо в Одессе. Переименовываются города и улицы. Празднование Дня Победы 9 Мая – фактически под запретом. За ношение Георгиевской ленточки можно угодить в тюрьму, где продолжают томиться тысячи людей. Валятся памятники Жукову, Ватутину, Кузнецову. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата подвергается немыслимым гонениям. Этого добивались «борцы с экономическим национализмом Януковича – Азарова» в 2012 – 2013 годах?

Сегодня, в 2020 году, то же самое повторяется в отношении Белоруссии – ближайшего союзника России. Можно как угодно относиться к Александру Лукашенко и его режиму. Но никто не может отрицать тот факт, что этот человек на протяжении 26 лет своего нахождения у власти искренне стремился к союзу с Россией. Белоруссия – это единственная республика бывшего СССР, которая подписала с Россией договор о создании общего Союзного ГОСУДАРСТВА.

Мы забываем, какой победой стало само создание Союзного государства в 1997 году, как от этого негодовали Запад и либералы. И как те же самые либералы, которые ещё незадолго до этого рукоплескали развалу СССР, цинично заявляли: «Пусть Белоруссия входит в состав Российской Федерации!». Сегодня их риторику переняли многие российские «патриоты».

Да, Белоруссия формально не признала российский статус Крыма. Но формально этого не сделали многие другие страны, включая дружественную Сербию. Да, Россия, пусть и совершенно оправданно (в этом у меня нет ни тени сомнения), повела себя по своей внутренней логике, не учитывая интересы союзников. Но, тем не менее, Белоруссия в ООН по любым вопросам последовательно поддерживает Россию. В том числе голосуя против всех выдвигаемых антироссийских резолюций по тому же Крыму.

Нынешняя правящая элита Белоруссии не оспаривает принадлежность страны к Союзному государству и членство в ОДКБ. Она требовала только усиление влияния на процесс принятия решений в рамках Союзного государства и обеспечение белорусских экономических интересов. Это ничтожно малая плата за то, чтобы единое государственное образование на пространстве от Бреста до Владивостока существовало и развивалось.

Однако сегодня идея единства с Россией всё больше теряет последователей в самой Белоруссии. Всё чаще раздаются призывы о выходе из Союзного государства, причём отнюдь не со стороны «змагаров» и адептов «Хартии-97», а от людей, поддерживающих нынешнюю власть в Минске и считающих себя сторонниками концепции «Триединства Руси».

Постоянные конфликты между Москвой и Минском нанесли существенный удар по позициям сторонников евразийской интеграции в других странах постсоветского пространства. В частности, в Молдавии все прозападные СМИ с удовольствием смакуют тот факт, что Россия не предоставила Белоруссии скидку на газ. Подтекст понятен: если Москва так себя ведёт по отношению к своему ближайшему союзнику, как она себя поведёт по отношении к нам?

Сегодня число сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС уменьшилось в 2 раза по сравнению с 2014 годом, когда с этой идеей выступали многие политические силы страны и регулярно проводились конференции на эту тему.

Сторонники жёсткой политики в отношении Белоруссии, исходя из той же губительной логики 1990 года, говорят: «хватит», «не хотим кормить», «будем заниматься своими внутренними проблемами». Хочется им ответить вопросом, который ещё два века назад задал великий Пушкин:

Куда отдвинем строй твердынь?

за Буг, до Ворсклы, до Лимана?

За кем останется Волынь?

За кем наследие Богдана?

С Волынью, как и с наследием Богдана, распрощались. А где остановится капитуляция? На каких границах? Понимают ли адепты давления на Минск, что их подход вполне может закончиться базами НАТО под Витебском и Могилёвом, торжеством «змагарщины» и «литвинства» в идеологии страны, от которой Россия сама себя отрывает? Понимают ли они, какой удар будет нанесён и по позициям Белорусской Православной Церкви, по отношению к которой будет применена та же политика, как в отношении Украинской Церкви?

Сохранение Союзного государства – абсолютный императив. Нет той цены, которую нельзя за это заплатить. Как, по моему глубокому убеждению, в 1991 году не было цены, которую нельзя было бы заплатить за сохранение Советского Союза.