Взгляд из Одессы: Хрен редьки не слаще, или Исламист вместо Ройтбурда

Новости Украины

Никаких призывов к свержению государственного строя пришить мне не удастся, ибо нет такого человека, который, глядя на собрание депутатов в одном месте, не подумал бы: «А чтоб вас всех разорвало!». Ну нет, не существует в природе. Но это пустые мечты, даже на метеорит не надейтесь, и вот почему.

То, что покойный майданирующий художник Александр Ройтбурд трудился еще и депутатом Одесского областного совета от партии Порошенко «Европейская Солидарность», мы знаем. То, что майданирующая богемка будет оплакивать его долго и в скорби своей порвет не один баян, тоже ясно — в фекально-генитальном творчестве он не заменим, спору нет!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Однако на законодательной ниве без паразита с мандатом никак нельзя, поэтому где его заменили «в один клик», так это в партийной фракции.

Место «ушедшей эпохи» занял крымский татарин Февзи Мамутов, родившийся в Крыму и часть детства проведший в Севастополе, а в остальном — обладатель самой что ни на есть подходящей биографией для ротации столь ценного кадра.

Как он сам сказал о своих «одесских» корнях, «до аннексии Крыма я жил в Латвии, а после аннексии переехал в Киев. Там я прожил около пяти лет и понял, что киевский климат мне не импонирует. Мы с семьей приняли решение поехать жить у моря в Одессу. Нам тут понравилось, и мы остались. В плане климата людям, привыкшим к крымскому климату, здесь более комфортно по сравнению с Киевом или Львовом».

Ну, старая мулька — по количеству бомжей, например, Одесса тоже всегда занимала первой место на Украине, ибо летом тут можно мыться в море, а дальше — «скільки тієї зимки?». Мекка для приблуд, чего уж там.

Февзи Мамутов — глава общества «Крымские татары Одесчины», военнослужащий ВСУ, патриот и активист. Мейнстримовский такой чувак, идеально вписывающийся в поп-украинство. Сейчас ведь что ни «вышиванкова хода», то эти калики перехожие обязательно крымскотатарские флаги и тамгу тащат, что ни очередной межгалактический проект или памятник, так не только карателям АТО, но и обязательно жертвам геноцида крымскотатарского народа, что ни новость, то будничная корреспонденция: «Со стенаниями, плачем и песнями шииты прошли, как обычно, по одесским Черемушкам — почтили память имама Хусейна, которого убили в 680 году». Как обычно, понимаете, как обычно…

А сам Февзи Мамутов недавно провел акцию «Флаг пожеланий». Это, значит, патриоты взяли украинский флаг, исписали его аффирмациями «Крым наш» и запустили в сторону Крыма на гелиевых шариках — смотрю и плачу — фиг знает, может им родители в детве про олимпийского мишку рассказывали.

«При помощи этой акции мы хотим напомнить, что Крым — это оккупированная территория Украины. Напомнить о том, что наши граждане сейчас проживают на оккупированной территории. Мы покажем нашим гражданам там, что мы о них помним», — заявил тогда Мамутов.

Да, а в качестве вероисповедания Мамутов проповедует ислам суннитского толка, как, к слову, подавляющее большинство населения Афганистана. И тут, не знаю уж, какой демон украинство все время оберегает и направляет, но Ройтбурд же как удачно мандат склеил (в избирательном списке Мамутов шел за ним) — как к перевороту в Афганистане подгадал! Ведь пришедший на его место депутат давно и плотно сотрудничает с общиной афганских беженцев, а тут уж и сам Аллах велел…

Люблю выражение лица Эмили Блант в «Дьявол носит Prada», когда она произносит: «Вы пришли на место неоценимого работника. Надеюсь, вы сознаете?». Вот ровно то же самое и с этим выражением лица хочется спросить у Февзи Мамутова. Ну, то, что по политическим взглядам они с Ройтбурдом совпадают, так это «здравствуй, капитан Очевидность», но что касается творческого наследия… А ведь Мамутову, получается, теперь же и речи всякие произносить придется о вкладе покойного в бла-бла-бла, признать половые извращения, всех этих содомитов, копрофагов и педерастов, воспетых украинским гением, женщин с пенисами, «митцив» с пейсами… А что же его сунниты, извините, скажут? А что, простите, ответят шииты? Ой!

Благо Мамутов же еще и многократный призер украинских и международных турниров по греко-римской борьбе и ему всего 30 лет — найдет, стало быть, что товарищам-то ответить — и в мечети, и в облсовете, и на благотворительном обеде в центре беженцев. Надеюсь будет так — живенько.

Но что я хочу сказать, так это сколько бы мы вражин тупыми не ругали, а вон у них как все разумно устроено — выбывает один боец и его знамя тут же подхватывает другой: еще краше, еще мультикультурнее, еще радикальнее. И только на гиляку все равно москаляку. Отакои.