Взгляд из Одессы. Зеленский. Украина. Оттепель?

24.04.2019

Татьяна Геращенко, журналист, Одесса

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…Уж сколько лет зреет у меня в голове сценарий о человеке из прошлого, который стал предсказывать будущее Украины. Года этак с 2004-го. Бедолага в красках описал пришествие покореженного диоксином Ющенко и его посылы в Космос с вершины Говерлы, поиски золотого унитаза у Януковича, который нежно опекал страусов, катапульту посреди матери городов русских, людей с выварками на голове, президента целой Грузии, назначенного в Одесскую губернию, чтобы носить штаны задом наперед, массовую перековку Ленина в Кобзаря, исторические труды о первых укропитеках…

Делирий классический. В общем, вы уже догадались, что человек этот загремел бы в дурдом. А после описания пяти лет правления Петра Порошенко, увенчавшихся банкой с мочой и приходом к власти комедианта, пациента признали бы безнадежным и прекратили бы терапию. По понятным причинам, моему сценарию не суждено быть дописанным, ведь когда мы отвлекаемся на эти строки, на Украине журчит очередная моча — уже сейчас объемом на общую тетрадь с анамнезом, а значит «дали будэ». И победа Зеленского — лишь очередная глава в повествовании о том, чего не может быть, но с чем каждый день сталкиваются пока еще миллионы граждан Украины.

За всю историю недогосударства не было такой ненависти к пока еще действующему гаранту — уходящих президентов называли трусами, тряпками, нациками и овощами, — но его одного нарекли Петром кровавым: русские граждане Украины за Донбасс и 2 мая, укропитеки — за родню, похороненную в АТО.

Именно эта ненависть и выдавила нарыв. Ведь смириться, в конце концов, можно с чем угодно — с голодом, холодом, постоянными преследованиями на политической почве, но только не со смертью.

А пять кровавых порошенковских лет разными способами унесли жизни стольких людей, что в девяностые и не снилось.

Да, мертвых не вернуть. Однако еще на дебатах, театрально плюхнувшись на колени, Зеленский дал понять — государство в неоплатном долгу перед матерями АТОшников, но не перед матерями тех, чьих детей и кормильцев эти АТОшники убили.

Что приоритет его первых шагов в политике — это освобождение украинских моряков из тюрем РФ, но не припечатанных клеймом «сепар» политических заключенных, которым так и умирать дальше, «случайно», вкручивая лампочки.

Что коммунальные тарифы, превратившие украинцев в нищих, это не парафия президента, а, значит, в новостях и дальше будут мелькать заголовки «Покончил жизнь самоубийством после получения коммунальной платежки» (КВНщикам не привыкать — они, профдеформированные, мысленно включат закадровый смех).

Коллекторам и гицелям из горгазов, водоканалов и облэнерго неважно, кто президент, когда они доводят потребителей до последней черты. А «ПриватБанк», если кто забыл, когда-то первыми заблокировал карты клиентов с базы «Миротворца» (и обещал по десять тысяч каждому, кто сдаст сепаратиста — помните?).

Так на кой он такой нужен — новый президент?.. Зачем? Кому бы я ни задавала этот вопрос, все как мантру твердили: «Оттепель, теперь будет оттепель…». Какая именно? Молчание.

Только одна неперекрасившаяся коллега ответила: «Может чуть-чуть меньше страшно будет. А вдруг?».

Происходящее, как дворовой фольклор, когда обязательно находится какой-нибудь сопливый заморыш с повествованием «А вот мою бабушку во время войны фашист шоколадкой угощал». И настроения электората аналогичные — в роли доброго фашиста Владимир Зеленский.

И все, вроде бы, понимают, что нет никакой разницы, при каком надзирателе умирать в концлагере — садисте или простом служаке, но маниакально твердят про эту оттепель, понимаете?

А я мысленно конструирую, как она должна выглядеть в условиях, когда за пять лет столько наворочено, что мама дорогая?!. Даже если взять события последних месяцев, сопутствующие позорно-провинциальному предвыборному Томос-туру Порошенко по Стрыям и Гадячам, у стороннего наблюдателя волосы встают дыбом.

Причем — сама до сих пор не верю, но бесконечно твержу — это не сценарий по предсказаниям сумасшедшего — это реальность!

Так, доблестные украинские пограничники геройски, рискуя жизнью, задерживают на границе партию детских книг «Чунга-Чанга» Юрия Энтина. За что? За то, что изданы в России!

На всякий случай изымают и сборники удобного антисоветчика Сергея Довлатова, так как они содержат предисловие, «в котором пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков», чутко пресекают контрабанду поваренных книг из разных стран мира, ибо пельмени в них — русские.

Массово по всей стране декоммунизируют Деда Мороза и Снегурочку. Чиновники Нацсовета по телевидению и радиовещанию проводят суровые и настоящие селекторные совещания по поводу изъятия из эфира фильма «Через тернии к звездам». Так и живем.

По улицам бродят озлобленные, перекрашенные в желто-голубой цвет, чебурашки. На основании обращения СБУ Министерство культуры вносит в черный список Гойко Митича, Микеле Плачидо и Аль Бано (позор на весь мир).

«Этого не может быть!», — восклицает какой-нибудь житель Таймыра. «Но это так», — буднично отвечаем мы, отмываем шею и бежим на работу, чтобы за три последних месяца хотя бы за свет заплатить.

Отчетам СБУ об обысках в Лавре завидуют топовые сценаристы «95-го квартала», потому что протележить про «агента Кремля А., который передал агенту Кремля Б., священнослужителю, столько-то денег на срыв Томос-гастролей»… такое в твердом уме и трезвой памяти попросту невозможно!

Ну, ладно-ладно — оставим ненавистное наследие «совка и «кремлевскую агентуру», но ведь эти дебилы даже в Киеве при реконструкции Дома учителя предусмотрели, что в кабинете-музее украинского светоча, первого председателя Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаила Грушевского отныне будет размещаться… туалет.

Они уничтожили все до последнего кирпичика, включая даже свои эфемерные скрепы. И кто-то об этом всем отчитался, поставил себе плюсик, заслужил очередную звездочку на погонах.

И не каждый из этих винтиков представляет собой Вятровича или Фарион — нет, это огромная армия переобутых когда-то предателей, современный портрет тех, кто писал когда-то доносы и устраивал голодомор.

Нужны Зеленскому такие кадры? До того ли ему будет чтобы разгребать эти авгиевы конюшни или хотя бы в суть происходящего вникать? Скажем так: а он за этим следил, знает? Или лысого из «квартала» подсобить просил?.. Ладно.

Но, что уже совсем серьезно, то хочется задать ждущим оттепели ряд вопросов. Например, почему вы прожевали жертвы в Иловайском котле, о которых не раз упоминал Зеленский, но как-то не заметили его полного молчания по поводу «внезапно» взрывающих кондиционеров еще в 2014-м году?

Обещания остановить войну на Донбассе без пояснения, путем чего — возвращения в лоно «нэньки» под дудку «мовного» закона, который вот-вот подпишет Порошенко?

Дифирамбы головорезам «Азова» и «Айдара», но ни единого слова по поводу расследования трагедии 2 мая? И вообще, вы, когда почувствовали эту оттепель — после второго тура, во время задержания в Одессе человека, у которого СБУшники при обыске нашли страшное — старый предвыборный плакат Натальи Витренко, как повод изломать жизнь, а убийца и психопат Стерненко ходил при этом на свободе?

Забава ваша новая когда-нибудь интересовалась с экранов, чем вы вообще питаетесь с зарплатой, составляющей четверть ежемесячной платы за коммунальные услуги? А он вас посчитать когда-нибудь хотел, чтобы провести перепись населения и хотя бы примерно представлять, сколько граждан Украины еще не сдохли?..

А вообще нетрудно предсказать дальнейшее развитие событий — этим сейчас занимаются все, кому ни лень.

Только я недаром начала с сумасшедшего предсказателя из психушки — на примере Украины логика, аналитика, политология и социология не работают. Но на обратную перекраску чебурашек я бы все-таки рассчитывала — зеленые будут. Уютный цвет, теплый, оттепель.