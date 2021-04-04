Взгляд из Польши: Почему СМИ Запада замалчивают убийство ребёнка на Донбассе

04.04.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Новостей из Донбасса в информационном пространстве Запада практически нет. Точнее, публикуются только те, которые могут быть подтверждением политического тезиса об Украине, как «жертве российской агрессии».

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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О том, что в поселке Александровка от атаки украинских беспилотников погиб 5-летний ребенок, на Западе не знает почти никто. Так же, как и никто не знает про многочисленные жертвы среди гражданского населения народных республик; стариков, женщин, инвалидов.

Если читать западные СМИ, складывается впечатление, что на Донбассе живут только ополченцы, а точнее – «пророссийские сепаратисты». Мирного населения нет, либо все это «несовершеннолетние» или «пожилые» сепаратисты. Поэтому то, что в них стреляют, западную публику не возмущает.

В информационном плане коллективный Запад стал закрытой зоной, в которой транслируют исключительно новости из Киева, украинскую трактовку всех событий.

При этом надо подчеркнуть, что это не результат какой-то профессиональной эффективности киевских ресурсов и пропагандистов. Вовсе нет, украинские СМИ в своем большинстве работают хаотично, не имея возможности системно повлиять на информационную повестку Запада.

Но сам Запад, его политические элиты и журналистская среда, используют информацию из Киева либо своих корреспондентов, находящихся в украинской столице, как единственный источник. Все это вопрос сознательного политического выбора и ангажированности на стороне Киева.

Независимо от количества жертв среди мирного населения, сообщений об убитых, расстрелянных детях, стариках, женщинах, Запад не станет многосторонне освещать события в Донбассе.

Так уже было – ведущие западные СМИ не обращали внимания на гражданские жертвы агрессии НАТО против Югославии, военных действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также грузинской операции против Южной Осетии. Зато будут публиковать новости о раненых украинских военнослужащих, ссылаясь на «официальные источники ВСУ».

Смерть ребенка в Александровке не вписывается в поставленную перед западными журналистами политическую задачу. А задача у них одна: разработать информационную подготовку для полномасштабной войны на юго-востоке Украины. Ведь главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак постоянно повторяет, что Киев готов к наступлению. Говорит не просто так, а потому что он получил определенные инструкции.