Взгляд из Приднестровья: Зеленский – это Порошенко-«хард»

23.04.2019, Тирасполь, Андрей Сосновский

Экс-министр иностранных дел Приднестровья, бывший спецпредставитель президента ПМР по вопросам взаимоотношений с Украиной Владимир Ястербчак не разделяет оптимизма ряда экспертов по поводу изменения политического курса этой страны после победы на выборах Владимира Зеленского.

Выступая на заседании дискуссионного клуба ИСПИРР в Тирасполе, он внес «дегтярные нотки в аромат всеобщий надежды». Эксперт полагает, что американцы начнут устанавливать новому президенту рамки сразу же.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это очень четко было озвучено спустя буквально пару часов после того, как прозвучали первые данные о выборах. Американская сторона конкретизировала отдельные моменты из поздравления господина Трампа в адрес господина Зеленского. Было сказано со ссылкой на Курта Волкера, который ретранслировал этот разговор, о том, что американская сторона будет и в дальнейшем «поддерживать усилия Украины по защите своего суверенитета и противодействия агрессии». На мой взгляд, это очень четкие рамки, в которых предстоит действовать господину Зеленскому, по крайней мере это то, что от него ожидается», – сказал Ястребчак .

Эксперт не считает, что новый президент будет «лайт-версией» Порошенко, он склонен полагать, что в ближайшее время «все увидят Порошенко-хард», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский не может заниматься тем, что начнет нарушать свою собственную предвыборную риторику и свои собственные рамки, которые сам себе очертил. Мы очень быстро после инаугурации увидим Зеленского в камуфляже и прочие сопутствующие вещи. Ему надо будет доказывать, что он не ставленник Путина, что он не проводник российской политики, потому что пока украинское общество к такому не готово», – заявил экс-дипломат.

Он напомнил также, что есть серьезные институциональные рамки, о которых Владимиру Зеленскому мог бы рассказать Дональд Трамп.

«Президентство господина Трампа, как планировалось им и его командой, тоже должно было начаться с потепления отношений с Российской Федерацией. Но тут чудным образом у него за спиной оказался замечательный заградотряд в виде американского парламента, да и конгресса, которые очень быстро объяснили президенту, что есть определенные границы, за которые и президент выйти не может. У господина Зеленского за спиной тоже мощные структуры, распустить которые в сжатые сроки, как бы ему ни хотелось, будет сложно.

Они будут стараться сделать так, чтобы была некая опора, защита тех ценностей, которые на протяжении последних пяти лет вкладывались на Украине в головы людям. В данной ситуации Зеленский не сможет отойти от того, что говорил в предвыборную кампанию, особенно с учетом того, сколько горячих голов, сколько оружия гуляет по Украине и что это достаточно легко дирижерскими палочками направляется в нужное русло. Вспомните, как они действующего президента по стране гоняли», – отметил эксперт.

Он также обратил внимание и на церковный вопрос, который «для современной Украины очень важен и еще долго будет точкой раздора».

«Это в «95-м квартале» можно было шутить про термос, а сейчас, когда президент – уже президент, надо носить томос на руках, хвалить Филарета. Просто так в день инаугурации от всего этого не откажешься, это придется как-то продолжать. Как с этим справляться – вопрос», – заключил Ястербчак.