Взгляд из Севастополя: Россия, милая, дави их …!

16.05.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Российские власти не должны идти на уступки незаконным действиям майданщиков в Екатеринбурге, пишет в своем блоге экс-сотрудник заповедника Херсонес Таврический из Севастополя Людмила Гриненко.

«…Я вот уже привыкла, что к нам, «новороссиянам» относятся несколько свысока – мы ведь только недавно здесь, в России, и воспринимают нас здесь как восторженных неофитов «ах, Россия», «как здорово, что мы в России».

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Многие, прям, вижу – по головке нас, неразумных, хотят погладить: «ну, ничего-ничего, поживёте, разберётесь, в какой этойстране живёте, как тут у нас всё хреново» и т.д.

Внимание: ошибка! Мы прекрасно знаем, куда мы вернулись, а, главное, – откуда. Какой зверь дышал нам в лицо, – мы знаем. Видели, чувствовали, ощущали. И больше не хотим.

И от этого смрадного дыхания, грозившего затушить Вечный Огонь у священных могил, мы рванули что есть силы. Нам повезло, людям на Донбассе – нет. И поэтому мы такие российские патриоты.

Не от неофитства, как многие думают. Не от наивности. Нам нужно государство, Государство, которое не рухнет из-за трёх сотен молодых идиотов, начитавшихся модных пабликов, за которыми всё те же «лица».

Государство, которое раздавит сатанинский майдан в зародыше. Да, нам понятно, как умеют достать люди людей – коррупционеры и просто сволочи, они всегда стараются пролезть туда, где можно безнаказанно грабить или хотя бы издеваться, и наше государство, увы, даёт им такую возможность, но оно же всё-таки ставит какие-то рамки.

Снеси государство, уберутся и рамки. И тогда вы, дорогие сограждане, погружающиеся сейчас в разбирательства – а нужен ли храм на месте сквера, кто прав, кто виноват, будете вспоминать свою этустрану как рай на Земле.

Не в храме дело, и не в сквере, а в скачках, палатках и столкновениях с полицией. Не будет храма святой Екатерины, будет другой повод для зубов дракона.

Россия, любимая, «дави их …!!!» – призывает Гриненко.