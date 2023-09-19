Взгляд из Швейцарии: Нам врут, что Украина захлебывается кровью

Власти западных государств «жонглируют миллиардами» финансовой помощи Украине, их граждане уже запутались.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Вальдман-LINE» заявил основатель ИД «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле все мы уже потеряли счет этим миллиардам. Они есть или нет? Проконтролировать это никак невозможно. Рано или поздно мы очень сильно удивимся, когда бюджетные комиссии парламентов европейских посчитают и выяснят, что все эти миллиарды были, но до Украины не дошли. На них скорее всего не закупили военного оборудования, а шла помощь бюджету Украины», – сказал Песке.

Он напомнил, что Украина стала беднейшей страной в Европе еще до начала СВО, потому что ее власти погрязли в коррупции. При этом граждане живут на западные подачки вполне неплохо.

«Наши западные СМИ все время показывают картинку разбомбленных домов и каких-то непонятных деревень, которые находятся в эпицентре этой войны. А у меня жена товарища родом с Западной Украины. Она своим 10-летним сыном в июле ездила в отпуск на Украину. Нам всем рассказывают: ужас-ужас. А на Западной Украине все настолько спокойно, что она даже съездила к своим друзьям в Киев.

А в Киеве, она говорит, и рестораны работают, и ногти женщинам делают, и прически. Она прекрасно провела время. То есть не вся Украина находится на передовой и захлебывается кровью. А налоговые поступления ниже, чем когда-либо, потому что промышленный Восток сейчас не платит. Поэтому украинское государство висит на капельнице платежей ЕС и США», – сказал Песке.