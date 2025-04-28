Взгляд из США: Россия не достигла даже 10% задач СВО. Скоро мира не будет

Предлагаемые администрацией Дональда Трампа условия сделки по Украине даже на 10% не удовлетворяют заявленные в начале СВО требования Москвы. Между Россией и Западом сохраняются кардинальные противоречия, поэтому нет оснований надеяться на скорое урегулирование конфликта.

Об этом в ходе конференции на канале украинского политолога Руслана Бортника рассказал американский публицист Джеймс Талберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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