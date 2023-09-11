Взгляд из США: Россия не проиграла, а стала сильнее. Элиты Запада врут налогоплательщикам

Анатолий Лапин.  
11.09.2023 20:45
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Тезисы представителей Запада о том, что Украина уже якобы победила хотя бы потому, что не занята российскими войсками полностью, прозвучавшие на саммите «Ялтинской европейской стратегии», – это издевательство над реальностью и попытка заболтать колоссальные траты на поддержку киевского режима перед европейскими и западными налогоплательщиками.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в США журналист Руслан Коцаба, глава Движения украинских пацифистов, бывший политузник, член движения «Другая Украина».

Тезисы представителей Запада о том, что Украина уже якобы победила хотя бы потому, что...

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«Эти все тезисы, что «Украина уже победила, поскольку не потеряла свою территорию», что Украина, ценой 50-ти тысяч человек за последние месяцы отвоевала три какие-то маленькие деревни – это все издевательство над фактами.

Во-первых, что такое форум «Ялтинской европейской стратегии»? Он, что, в Ялте проходит? Это просто-напросто какой-то политический сюр.

И риторика Запада должна оправдать перед западными избирателями, а куда ушли деньги? Миллиарды долларов, миллиарды евро.

Теперь, когда мы видим, что эти санкции не сработали, а только лишь укрепили Россию, стратегия Запада направлена на то, чтобы убедить своих избирателей в том, что Украина не проиграла…

Здесь показана вся слабость Запада, который вынужден, опустив глаза, говорить на черное «белое», а на белое – «черное», – заявил Коцаба.

Он обратил внимание и на итоги саммита G20.

«К этому позору на «ялтинском» форуме, нужно добавить позор «партии войны» на саммите «Большой двадцатки», где Россию не признали агрессором. Еще позор «партии войны» будет 19-го сентября на Генеральной Ассамблее ООН. Я думаю, после этого начнутся какие-то подвижки, что, возможно, будут переговоры», – считает Коцаба.

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