Взгляд из Тбилиси: Референдум в Южной Осетии – понапрасну дергать Грузию за бороду

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Новости Украины

«ПолитНавигатор» уже сообщал, что даже пророссийски настроенные деятели в Грузии крайне болезненно воспринимают известие о готовящемся в Южной Осетии референдуме по вступлению в состав РФ. В Тбилиси не готовы признать окончательную потерю мятежных провинций, считающихся «исконно грузинскими территориями», и их право самостоятельно определять свою судьбу.

Помимо национальных чувств жителей Грузии, есть и еще один момент. В нынешних условиях референдум в Осетии сыграет на руку экстремистам из партии Михаила Саакашвили, требующим открыть «второй фронт» против России в поддержку бандеровской Украины. Грузинское правительство до последнего времени от серьезной военной помощи Киеву старалось уклоняться. За что уже несколько раз получало открытую критику со стороны украинских чиновников.

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Вот показательный эпизод. Впервые за время информационного противостояния грузинские власти согласились с оценками «Геббельса Зеленского» – печально известного Алексея Арестовича.

«Думаю, это его [Арестовича] первая правильная оценка. Мы действительно не выглядим так, чтобы разжечь новую кровопролитную войну с абхазами и осетинами», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Так он отреагировал на уничижительное заявление Арестовича по поводу неспособности Грузии «войти в Цхинвали».

«Мы сделаем все, чтобы избежать любой эскалации. Разумеется, это в национальных интересах нашего государства» – подчеркнул Кобахидзе.

Эта реакция вселяет надежду, что Грузия не будет мутить воду и продолжит играть некую стабилизирующую роль в регионе.

Грузинские власти с болью восприняли упреки Киева по поводу их отсутствия на саммите «Большой семерки». Так, министры иностранных дел G7 провели трехдневный саммит в немецком городе Вайссенхаус, куда пригласили Украину и Молдову, а Грузию оставили за бортом.

«Причина отсутствия приглашения позитивна. Туда пригласили тех, кого коснулась война. А Грузию война не коснулась потому, что руководство Грузии действует в интересах страны», – примерно таков был ответ Тбилиси на критику со стороны Киева.

Проамериканская оппозиция вновь подняла шум и вопли по поводу недостаточной прозападности властей, но посольство Германии в Грузии согласилось с оценкой Кобахидзе и подтвердило причину приглашения Украины – военная операция России на территории этой страны. Что касается представителей Кишинева, по словам немецких дипломатов, война непосредственно влияет на Молдову, к тому же она приняла большое количество украинских беженцев.

Но в такой критический момент, когда предпринимаются неимоверные усилия не быть втянутым в конфликт, Тбилиси получает удары в спину не только от своих украинских коллег, но и от политиков близлежащих регионов. Имеется в виду отколовшаяся от проамериканской Грузии Южная Осетия.

Проиграв вчистую президентские выборы, действующий де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов до этого успел неожиданно назначить на 17 июля проведение референдума о присоединении Южной Осетии к России.

В своем обращении Бибилов заявил:

«Мы всегда считали РФ нашей исторической Родиной… Сегодня Грузия подала второй пакет необходимых документов для вхождения в Евросоюз. Это не может нас не напрягать… И я считаю, что решение о том, что Южная Осетия должна войти в состав РФ, должно быть принято».

Мечтающая об эскалации проамериканская грузинская оппозиция в тот же миг начала кричать о «неблагодарной» России, которая никак не учитывает доброжелательность со стороны грузинских властей и продолжает политику аннексии Южной Осетии и Абхазии.

Несмотря на то, что правящая «Грузинская мечта» молниеносно раскритиковала решение Бибилова, она оказалась на краю пропасти.

В Грузии ещё есть надежда, что решение Бибилова о референдуме было самодеятельностью с целью мобилизовать электорат.

Доказательством тому может служить позиция зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. Известный своей бескомпромиссной позицией по вопросу прозападного режима в Тбилиси, Затулин на этот раз призвал во время специальной операции «не дергать Грузию за бороду».

«Я думаю, что на данный момент никакая угроза, которая требовала бы принятия чрезвычайных и демонстративных мер, над Южной Осетией не висит. На мой взгляд, такое решение сейчас избыточно, потому что никаких проблем во взаимоотношениях между Россией и Южной Осетией на сегодняшний день нет. Очевидно, что референдум в Южной Осетии спровоцирует всплеск эмоций в соседней Грузии. В настоящее время у нас идет специальная военная операция на Украине и мне кажется, что нам не следует дергать за бороду», – сказал Затулин.

(Впрочем, его однопартийцы из «Единой России» высказывали и иные мнения – в поддержку референдума).

Проведение референдума, безусловно, станет фактором резкого ухудшения грузино-российских отношений и поводом для новых попыток ультраправого переворота в Грузии. Учитывая настроения новой администрации Цхинвали, вряд ли решение Бибилова будет приведено в исполнение избранным президентом РЮО Гаглоевым, еще до выборов раскритиковавшим идею плебисцита и продолжающим настаивать на его преждевременности.

В создавшейся в мире новой ситуации, когда НАТО будет вновь расширяться теперь уже за счет Швеции и Финляндии, Россия вряд ли нуждается в ухудшении ситуации по периметру границ. И не только в период специальной военной операции.

А пока что, несмотря на колоссальное давление со стороны Запада, грузинское правительство сохраняет фактический нейтралитет. Премьер-министр Гарибашвили в ответ на очередные выпады «Арестовичей» из Киева, твердо заявил:

«Я гарантирую населению, что никакого второго фронта в стране не будет».

Все понимают, что после СВО Грузия встанет перед необходимостью не только не создавать трудности для РФ, но еще и сворачивать провозглашенную политику интеграции в антироссийские западные структуры. А такой сценарий зависит также и от соответствующего встречного поведения российских политиков.

P.S. Читателям будет интересно, что советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович родился в грузинском городке Цители Цкаро в регионе Кахетия. Вот так сегодня два уроженца Грузинской ССР, Бибилов и Арестович, оказались в одной лодке по раскачке ситуации на их «исторической Родине».