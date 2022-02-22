Взгляд из Украины: Зачем России «нищая неуправляемая территория»

Новости Украины

Ожидавшееся «вторжение на Украину» – самая горячая тема последних дней. Рассуждать о ней были готовы многие. Высказался среди прочих и калининградский политолог Александр Носович. Он считает, что «оккупация Украины Россией» была бы очень выгодна Западу. Дескать, на взятие под контроль «гигантской, нищей, неуправляемой территории» уйдут все российские ресурсы, а местное население, в значительной своей массе всё равно останется русофобским.

При этом, Носович вроде бы не отказывается от планов переформатирования Украины в русофильском ключе, но предупреждает, что данный процесс – довольно длительный. Ожидать быстрого успеха, по мнению политолога, не следует – «это вопрос поколений».

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Ни в коем случае не призываю к «вторжению на Украину». Мне очень жаль, что отношения двух ещё недавно братских стран дошли до такого предела, когда перспектива крупной войны между ними стала не просто возможной, но и весьма вероятной. Крайне сожалею о том упущенном времени, когда возникшие проблемы можно было решить быстро и бескровно.

Не собираюсь также заниматься подсчётом российских ресурсов или оценивать выгоды/невыгоды Запада. Укажу лишь на очевидную, как мне кажется, ошибку Носовича.

Калининградский политолог (и не он один) призывает к медлительности. Мол, «нужно и можно» переформатировать мозги украинцев, но только не спеша. Растянуть это занятие лет эдак на 25, а то и больше. Действовать не энергично, а постепенно. Использовать «мягкую силу».

«Так-то это сделать можно», – повторяет он.

Можно-то можно, но теоретически. А на практике: да кто ж вам даст? Население Украины уже почти восемь лет в информационном плане отрезано от России. Запрещены российские телеканалы. Заблокированы российские соц. сети. Многие российские сайты доступны на Украине только через VPN (а пользоваться этой технологией имеют возможность далеко не все). Почти полностью перекрыт ввоз книг из России (контрабандный провоз единичных экземпляров кардинально картину не меняет).

Прекращена (за редким исключением) и деятельность украинских СМИ, пытавшихся освещать текущие события объективно. Блокируются (причём без решения судебных органов, просто по указанию властей) даже те украинские интернет-сайты и телеканалы, которые занимают не пророссийскую – нет, а всего лишь умеренную позицию. Те, кто старается хоть иногда давать публике всестороннюю информацию.

И в то же время жители Украины беспрерывно подвергаются воздействию оголтелой русофобской пропаганды. Подвергаются все – от детсадовцев до пенсионеров. С телеэкранов и киноэкранов, театральных сцен и радиоприёмников, с газетных полос и книжных страниц – всюду внушается: «Россия – наш вековечный враг!».

То же самое говорится политиками с высоких и не очень высоких трибун, вузовскими преподавателями и школьными учителями, деятелями науки и искусства (а тем, кто пытается утверждать что-то иное, быстро затыкают рот).

Даже частные лица, придерживающиеся точки зрения, отличной от официальной, рискуют подвергнуться репрессиям. Если, конечно, посмеют высказаться за пределами собственных кухонь.

Всё это привело к тому, что может показаться, будто большинство украинцев стали закоренелыми русофобами. Или, как иногда говорят в Российской Федерации об Украине, «земля там наша, а люди чужие».

Это не так. Просто многие на Украине ныне запуганы. Многие введены в заблуждение массированной пропагандой. Наконец, большинство населения по привычке склоняется под дуновением «политического ветра». А этот ветер уже восемь лет дует в одну сторону.

Но если «ветер» прекратится, а, тем более, подует в другую сторону, настроения народных масс вполне могут перемениться. Русофобия не укоренилась в массовом сознании. Пока не укоренилась.

Даже в нынешнее время на Украине достаточно много людей, которые не воспринимают Россию как врага. Те, кто ещё помнит общее прошлое, когда все мы были в составе одной страны. Через 25 лет таких людей почти не будет.

Сегодня для большинства украинцев русский язык – родной. Но этот язык уже насильно вытеснен практически из всех сфер общественной жизни. И если положение не изменится, то русскоязычные жители Украины через 25 лет будут составлять незначительное меньшинство.

Людей русской культуры на Украине просто не останется. И к кому тогда Носович будет применять «мягкую силу»?

Ещё раз повторю: я против войны. Крупномасштабное кровопролитие – не выход. Выход, наверное, в том, чтобы снять информационную блокаду, установленную для Украины её властями, оградить народ от русофобии, обеспечить людям возможность пользоваться элементарными правами и свободами. А это, по-видимому, можно сделать и без полномасштабных боевых действий.

Для россиян подчеркну дополнительно: люди на Украине им не чужие. Если этим людям рассказать правду (в том числе о том, что происходило в их стране последние восемь лет) взгляды большинства изменятся. Именно этого и не хотят теперешние власти. Потому и прибегают репрессиям, ужесточают цензуру, затыкают рот несогласным. Правды они боятся больше вторжения. И боятся не зря.