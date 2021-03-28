Взгляд из Варшавы: Польскую диаспору в Белоруссии подставили ради интересов США

28.03.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Президент Польши Анджей Дуда отправил письмо американскому коллеге Джо Байдену. Дуда жалуется на репрессии белорусских властей против активистов польского меньшинства в соседней республике.

В этим ничего нового нет. Польское меньшинство в Белоруссии было на протяжении последних лет многократно использовано как аргумент против Александра Лукашенко во время регулярных кампаний Варшавы против Минска. При этом все эти действия происходили в рамках довольно циничного сценария. Сначала Варшава подстрекала отдельных «польских» активистов к антиправительственным выступлениям. Как правило, активистов задерживали белорусские службы, и вслед за этим Варшава возмущалась и поднимала международную волну дипломатических и политических реакций. Отношение «диктатора» к национальным меньшинствам должно было стать очередным доказательством несоблюдения прав человека белорусским режимом.

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Для осуществления такого сценария необходимо было найти антисистемных активистов среди местного польского меньшинства. А деятелям польского меньшинства заниматься «большой» политикой было совсем неинтересно. «Союз поляков в Беларуси» предпочитал сосредоточится на культурной и образовательной деятельности, для эффективности которой необходимо сохранять возможность диалога и сотрудничества с институтами власти, независимо от политических взглядов и убеждений. Поэтому определенные круги в Варшаве решили спровоцировать раскол в польской организации.

Небольшая группа активистов, поддержанная Варшавой, признала новым лидером союза учительницу из Гродно, Анжелику Борис. Вопреки уставу союза, Польша встала на ее сторону и отказалась признавать официально зарегистрированное руководство организации польского меньшинства в лице Мечыслава Лысого.

Более того, Варшава внесла в список лиц, которым запрещен въезд в Польшу, ряд настоящих активистов реально действующего союза поляков. В итоге, небольшая группа «диссидентов» получила политическую, финансовую и организационную поддержку польского государства, хотя не представляла и не представляет интересов большинства поляков с белорусским гражданством.

Любопытно, что в письме польского президента Байдену про права национальных меньшинств почти ничего нет. Нарушения этих прав обычно заключаются в вытеснении родного языка меньшинства из системы образования, учреждений культуры и публичного пространства. Дуда про такие случаи не пишет, потому что их действительно нет. Зато читаем: «В моем понимании они стали объектом преследований режима из-за политических соображений, как те граждане Беларуси, которые имеют связи с трансатлантическими, демократическими структурами». Таким образом Дуда прямо признал, что определенные, пользующиеся поддержкой Варшавы лица, представляют по сути «трансатлантическую» (проамериканскую) пятую колонну в белорусском обществе.

Хорошо, что польский президент решил быть откровенным. Благодаря этому, стало официально понятно, что дело совсем не в правах польского меньшинства. Дело в реализации определенного сценария дестабилизации обстановки в постсоветской республике. Ссылаться на права меньшинства больше не стоит. Правда, одновременно Дуда может создать, таким образом, не очень благоприятную атмосферу для настоящих польских активистов в Белоруссии. Но это в Варшаве уже давно никого не волнует.