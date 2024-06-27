Взгляд из Венгрии: Американские танки могут заправляться российским топливом на Украине

Председатель Венгерской Рабочей Партии Дюла Тюрмер любезно согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора» по поводу положения этнических венгров на Украине и отношения Будапешта и народных масс к проходящей военной специальной операции. Кроме того, он рассказал о текущей политической ситуации в стране после прошедших выборов в Европарламент.

Надо отметить, что Венгерская рабочая партия всегда выступала за развитие сотрудничества и тёплых отношений между Венгрией и Россией.

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ПН: Есть ли осознание в Венгрии, что на Украине установлена диктатура, при которой нельзя выражать своё мнение, подавляются права этнических меньшинств, в том числе венгров? В частности, уже давно запрещена коммунистическая идеология и любой протест под запретом.

Д.Т.: Осознание есть, положение этнических венгров, проживающих в Закарпатье, волнует всех венгров. Факт запрета коммунистической идеологии власти Венгрии особо не волнует, так как в Венгрии давно действуют подобные запреты. Официальная Венгрия не устает повторять, что мы всегда принадлежали к Западу, и только «коммунистическая диктатура» на время оторвала нас от него.

ПН: Сейчас на Украине принят новый закон о тотальной мобилизации. Естественно под общую гребёнку будут гнать на фронт и всех этнических венгров, а у несогласных отберут на законных обстоятельствах их имущество, кредитные карты и свободу, так как предусмотрено тюремное заключение. Готова ли Венгрия к приёму новых беженцев? И будет ли Будапешт реагировать на такие случаи?

Д.Т.: Венгрия принимает всех беженцев с территории Украины и оказывает им помощь.

ПН: Будут ли власти Венгрии, по вашему мнению, выдворять в «незалежную» украинских беженцев да и самих этнических венгров, обладающих паспортами и гражданством Украины?

Д.Т.: Власти Венгрии официально заявили, что украинских беженцев любой этнической принадлежности выдворять не будут, то есть не будут вынуждать к возвращению на Украину.

ПН: Насколько по-вашему мнению эффективны общественные организации и объединения, помогающие этническим венграм на Украине? Ставят ли они вопросы притеснения венгров в Закарпатье и если ставят, то имеется ли реакция?

Д.Т.: Поддержка этнических венгров, проживающих за пределами Венгрии, – политический курс правительства Венгрии, в этом принимают активное участие наряду с государственными органами многочисленные гражданские и церковные организации и объединения.

Во времена Советского Союза у венгерского национального меньшинства в Закарпатье проблем не было. И в первые годы самостоятельной Украины особых проблем не было, все права сохранялись. По-настоящему проблемы начались с 2014 года, после последнего майдана. Началось урезание прав национальных меньшинств, в том числе и венгров. Сводилось к минимуму, а потом и запрещалось обучение на национальном языке, закрывались венгероязычные СМИ.

Правительство Венгрии неоднократно выступало с протестами, межгосударственные отношения ухудшались. Причем и правительство Венгрии со своей стороны «подлило масла в огонь», когда приняло решение о предоставлении венгерского гражданства этническим венграм, проживающем за границами Венгрии. Новые граждане получили венгерские паспорта, право свободно приезжать в Венгрию и ряд других привилегий, что привело к еще большему обострению национальных противоречий в районе, который к тому же является одним из беднейших на Украине.

Недавно было достигнуто определенное соглашение (в ответ на обещание украинской стороны отменить санкции в отношении венгерского языка венгры сняли вето на приглашение Украины в ЕС), но насколько оно будет соблюдаться украинской стороной большой вопрос. С начала СВО на Украине сложилось стойкое враждебное отношение к Венгрии из-за отказа Венгрии участвовать в военных действиях Украины против России, что поддерживает большинство населения. При этом у большей части венгерского населения сложилось отрицательное отношение к нынешнему режиму на Украине.

ПН: Какое отношение в венгерском обществе и в правящем классе к России и русским? Какие точки зрения имеются по поводу событий, связанных с СВО? Есть ли сторонники ухудшения отношений с Москвой и насколько сильны их позиции, по вашему мнению? Существует ли угроза венгерского «майдана» со стороны прозападных сил?

Д.Т.: Венгерское правительство уже давно выступает против любых действий, направленных против России, и открыто заявляет, что не будет участвовать ни в какой форме войны против России. На последних переговорах руководство НАТО добилось от Венгрии согласия не препятствовать принятию военных решений НАТО. Этого генсеку НАТО было достаточно. Взамен он пообещал, что Венгрия может не принимать участия в войне на Украине. Но где гарантии? Конечно, возможно, что венгерское руководство поставили перед выбором: сделка или оккупация Венгрии НАТО?

Венгрия имеет значение для НАТО. В случае сухопутной войны венгерская территория пригодна для прохождения крупных войск, транспортная инфраструктура страны тоже отвечает требованиям. Во время Второй мировой войны Венгрия была продовольственной базой для немецкой армии. Почему сейчас должно быть иначе? Венгерское сельское хозяйство и пищевая промышленность способны обеспечить продовольствием значительные военные силы. Кроме того, есть запасы природного газа и нефти. В случае наземной войны снабжать войска из венгерских топливных складов проще, чем из Германии или даже Америки. Ad absurdum, может возникнуть ситуация, когда американские и немецкие танки будут заправляться российским топливом на Украине!

Что еще может понадобиться в Венгрии НАТО? Например, медицина и здравоохранение. Опыт войны на Украине показывает, что количество раненых чрезвычайно велико. В первый период войны с обеих сторон было много погибших, потому что раненых не удавалось быстро и безопасно доставить в военные госпитали.

Так что внешнее давление на правительство Венгрии будет усиливаться. И будет продолжаться внешняя поддержка пронатовской и проевропейской оппозиции Орбану внутри страны.

ПН: Недавно в Венгрию прибыл с визитом китайский лидер Си Цзиньпин. Как вы оцениваете его поездку и те договорённости, которые были достигнуты? Каковы перспективы дальнейшего сотрудничества с Китаем?

Д.Т.: Наша партия поддерживает восточное направление внешней политики правительства Венгрии, стремление, учитывая исторический опыт, избегать односторонней зависимости от Запада, развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китайской Народной Республикой, Россией, государствами-членами БРИКС.

ПН: Каково ваше мнение относительно результатов выборов в Европарламент? Как они могут повлиять на Венгрию и на процессы внутри ЕС, усилятся ли сторонники войны с Россией?

Д.Т.: В ходе прошедших выборов в Европейский парламент голоса сил, выступающих против войны, стали громче в целом ряде европейских стран, но победили все же партии-сторонники антироссийской политики, проводившейся до сих пор. Вопрос войны или мира будет решаться не в Европейском парламенте, его будут определять намерения правящих кругов США, Германии, Франции, руководства НАТО.

В Венгрии прошедшие выборы в Европейский парламент показали, насколько острая борьба ведется между двумя группами капиталистического класса, между консерваторами и либералами. Предвыборный лозунг Фидеса «Только мир, только Фидес» исключал любые компромиссы или сотрудничество. Прозападная либеральная оппозиция утверждала обратное: опасности мировой войны нет, есть только военный психоз, нагнетаемый Фидесом, Орбан должен уйти. Оппозиция ставила своей целью ослабить Фидес и добиться проведения досрочных выборов в парламент.

И хотя Фидес выиграл выборы, первоначальной цели – полностью разбить оппозицию – достичь не удалось. Правда, главные до сегодняшнего дня силы либеральной оппозиции, партия Демократическая коалиция и ее партнеры в результате выборов значительно ослабли, а такие партии как Моментум, Йоббик и прочие отпочковавшиеся от них мелкие партии практически исчезли, но появилась новая оппозиционная сила, партия Тиса, главным лицом которой стал Петер Мадяр. В следующие два года, оставшиеся до парламентских выборов в 2026 году, внутриполитическая борьба по-видимому будет определяться борьбой между Фидес и новой оппозиционной силой.