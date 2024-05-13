Взгляд с Запада: три сценария  применения ТЯО для России

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Международный институт стратегических исследований (IISS) публикует материал с рассмотрением трех сценариев возможного применения Россией ТЯО на Украине, к которым готовятся на Западе.

Первый сценарий предусматривает демонстрационный удар по безлюдным районам, таким как Черное море. Второй сценарий состоит в контрсиловом ударе на поле боя.

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Третий сценарий – это удар по населенному пункту с целью политического прекращения войны или возможного обезглавливания украинского правительства.

«Сценарии №1 и №3 исчезающе маловероятны, поскольку первый, вероятно, не повлияет на волю Украины к борьбе или на поддержку Украины Западом, но вызовет массовое глобальное политическое осуждение. Сценарий №3, очевидно, усилит волю Украины к войне, а также усилит глобальную поддержку борьбы Украины и сделает Россию и самого Путина мишенью для поражения огромной коалиции стран», – утверждают аналитики IISS.

«И для всех этих трех сценариев вырисовывается вопрос о том, что произойдет дальше. Если сценарии 1 и 3 не завершат конфликт на условиях России, Москва вполне может стать жертвой политического, экономического и, возможно, даже военного возмездия», – утверждается далее в публикации.

«Проще говоря, привлекательных военных целей для российского ядерного оружия на Украине нет. Украина не действует с достаточно большой концентрацией сил, чтобы оправдать взрыв мощностью 10–100 килотонн. Ядерное оружие меньшего размера было бы еще менее полезным, так как менее 10 килотонн его эффективность уступает мощной высокоточной артиллерии массового поражения», – резюмируют эксперты из западного тинк-танка.

Нетрудно заметить, что по логике западных аналитиков единственным теоретически ведущим к успеху вариантом для РФ в формате ТЯО является второй вариант – контрсиловой удар на поле боя Но и тут западники правы: в таком случае стоит десять раз подумать, где и в каких обстоятельствах этот удар применять.

Поскольку ЯО это оружие одноразового использования, если видеть в нем инструмент и аргумент для сдерживания и запугивания. Примененный повторно в условиях недостижения первоначальных целей он теряет свою силу и лишь запускает цепочку взаимных обменов ядерными ударами с непредсказуемыми последствиями для всех сторон.