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18.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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Взлетел на воздух очередной украинский военный склад

По данным разведки ДНР, в населённом пункте Курахово на складе украинской бронетехники произошёл взрыв, уничтоживший четыре машины БМП-1.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашей разведки, сегодня ночью на складе бронетехники 28-й механизированной бригады, в населённом пункте Курахово, произошел взрыв, который привел к пожару на площади более 1000 кв. м. В результате взрыва и распространившегося огня было уничтожено четыре бронемашины БМП-1 с боекомплектами, а также погиб один боевик бригады», – сообщил он.

Безсонов добавил, что, по информации от источников в 28-й бригаде, взрыв произошел в результате выстрела из гранатомета, произведенного украинским военнослужащим, тело которого было обнаружено.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия и установление причин такого поступка боевика, который там же и погиб», – отметил представитель НМ ДНР.

При этом Безсонов не исключил, что с целью сокрытия факта саботажа и диверсии, устроенной украинскими военнослужащими, командование «ООС» вновь попытается возложить ответственность за произошедшее на ЛДНР.

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