Взлом, фейк или?.. Страница экс-президента РФ взорвала информационное пространство

02.08.2022  11:13 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Казахстан, Политика, Приднестровье, Россия, Сюжет дня


Несколько агрессивных провокационных постов появилось сегодня ночью на странице ВКонтакте заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева.

Эти записи провисели 10 мин, после чего были удалены.

Несколько агрессивных провокационных постов появилось сегодня ночью на странице ВКонтакте заместителя председателя Совета безопасности...

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«Ни у кого не должно остаться сомнений, что роковая ошибка, произошедшая в начале девяностых, будет исправлена, никаких парадов суверенитетов никогда не будет и все народы, населявшие когда-то большой и могучий Советский союз, снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании…

И мы уже начали двигаться по этому пути. После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедовавших придуманное ими украинство, Русь вновь станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства.

После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом, мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются. Все земли, отобранные у нас, были политы кровью наших предков, завоеваны в многочисленных сражениях на протяжении веков. И никому их уступать не собираемся», – написал якобы Медведев.

В посте утверждается, что «до присоединения Грузии ее вообще не существовало», а «Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшаяся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией».

«В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать, как геноцид русских. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет», – утверждает автор.

Этот пост вызвал самый большой резонанс, несмотря на то, что провисел всего 10 мин, особенно в Казахстане. Фракция Демпартии «Ак жол» в парламенте поторопилась заявить, что направит официальный запрос в МИД России.

«Появление таких вбросов – уже не шутки. Это не «словесный понос» несдержанных телеведущих или отдельных местечковых депутатов. Речь об экс-президенте соседней страны, т.е. о персоне, вроде бы с большим политическим опытом», – заявил депутат мажилиса Азат Перуашев.

На странице Медведева ВКонтакте был как минимум еще один пост. Его заметил и заскринил молдавский политолог Эрнест Варданян.

«Мы не можем не переживать за Приднестровскую молдавскую республику, которая продолжает быть непризнанной и находится в блокаде лишь потому, что не поддалась на манипуляции заокеанских кукловодов и пожелала остаться в составе Советского союза.

Люди вынуждены страдать, не имея права жить, как им хочется. Но ждать осталось недолго. После разгрома националистов в Одессе наконец-то у России с ПМР появится общая граница и чаяния народа о возвращении в большую могучую русскую семью будут реализованы. Никто не сможет остановить Россию на этом пути», – говорится в посте.

«Всё как по нотам. Я писал об этом сценарии сразу после начала войны в Украине», – прокомментировал свою находку Варданян.

Первой (сразу в полночь) усомнилась в подлинности записей скандальная журналистка Ксения Собчак.

«Каким бы февральским ястребом тот ни был, северный Казахстан он бы наверняка не стал трогать, тем более учитывая его личные (!) встречи с Токаевым. Да и риторика тут даже для него ту мач», – написала Собчак в своем ТГ-канале.

На утро эту версию подтвердил помощник Медведева в интервью РИА Новости.

«С тем, кто взломал страницу, разберется администрация VK и те, кому положено», – заверил помощник.

Действительно странно, что концептуальный пост появился ВКонтакте, где Медведев публикует только записи, посвященные своим поездкам, встречам и другим событиям. Рассуждения о геополитике он приберегает для «ТГ». Вчера, например, зампред Совбеза публично усомнился в необходимости переговоров с США по ядерному разоружению.

Кроме того, бросаются в глаза синтаксические ошибки в фальшивых постах и неправильное написание полных названия СССР и ПМР. Ранее нигде у Медведева такого не наблюдалось.

Между тем нашлись эксперты, которые поверили в подлинное авторство удаленных записей и выдвинули свою версию их появления.

«Фрагмент текста про Казахстан из удалённого скандального поста блогера Медведева в VK является рерайтом одного из последних интервью Жириновского. Есть заимствования и из иных источников. То, что Медведев имеет виды на ЛДПР, уже говорилось ранее.

Вчера о том, что ЛДПР должна стать в России партией №2, заявил Рамзан Кадыров.
Так что возникает интересный вопрос — кто же это в Кремле так отчаянно пытается вытянуть ЛДПР из электоральной трясины, привлекая к этому Медведева и Кадырова?», – написал политолог Максим Жаров.

Нашлись и такие эксперты, кто поддержал зажигательную риторику ЛжеМедведева.

«Прочитал пост Медведева, который он удалил потом. А что он такого написал с чем вы не согласны? Что из этого не обсуждается на кухнях, в гаражах и курилках? Не был бы он прав, не отправлялись бы десятки тысяч россиян добровольно на СВО на Украине», – считает Марат Баширов.

«Поосторожнее надо с заявлениями. Тогда и никто не будет думать, что такие заявления могут быть правдой. Жестче надо быть в делах, а не на словах», – подлил воды на угли Сергей Марков.

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