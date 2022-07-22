Взорванные террористами ЛЭП на границе с Крымом восстановлены

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Энергетики восстановили линии электропередач между Крымом и Херсонской областью, взорванные радикалами в ноябре 2015 года.

Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Высоковольтная линия подстрахует соседний регион на случай диверсий со стороны украинских националистов.

Министр уточнил, что линия «Джанкой – Каховка» уже поставлена под напряжение, на очереди «Островская – Каховка».

«Создана техническая возможность подачи напряжения для электроснабжения потребителей, собственных нужд на территории Запорожской и Херсонской областей в случае форс-мажорных обстоятельств при деструктивных действиях Украины», – пояснил Шульгинов.

Он добавил, что создана техническая возможность для последующей синхронизации энергосистемы России с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей.

Ранее глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо говорил о разработке планов по подключению критической инфраструктуры к системам полуострова. Помимо диверсий нередки проявления саботажа. Так 13 июля сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины покинули свои рабочие места после звонков с угрозами от киевских властей.

Это могло привести к серьезным проблемам в электроснабжении региона, если бы на помощь не пришли резервные бригады «Крымэнерго».

Кроме того, после интеграции энергосистем Крым сможет перекачивать излишки электроэнергии в Краснодарский край. Проложенный по дну Керченского пролива энергомост продолжает работать, и в ночные часы Крым делиться электроэнергией с соседним энергодефицитным регионом.

При подключении Запорожской АЭС возможности энергомоста в реверсном режиме значительно вырастут.

ЛЭП на границе с Крымом в ноябре 2015 года подорвали участники крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана, который внесен в перечень запрещенных террористических организаций.

Больше месяца полуостров жил в режиме подачи электроэнергии на час-два в сутки, пока из Краснодарского края не проложили мощный кабель с перетоком до 800 МгВ в сутки. Впоследствии в Крыму построили две ПГТУ ТЭС для обеспечения региона электроэнергией.