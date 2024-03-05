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Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв моста в Самарской области.

По сообщениям СМИ, диверсанты смогли проникнуть на территорию РФ через Москву.

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Напомним, что утром 4 марта, примерно в 6:30, на железнодорожном мосту через речку Чапаевка в Самарской области прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство было установлено в одной из опор конструкции. Позже под опорами обнаружили еще одно не сработавшее СВУ.

По версии российских СМИ, целью террористов могло стать нарушение логистики важных местных предприятий, таких как Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон.

Таким образом, украинская сторона в очередной раз проявила себя как террористическая группировка. Тут стоит упомянуть их прошлые акты агрессии: подрыв Крымского моста, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, и покушение на Захара Прилепина.

Также журналисты выяснили, что агенты Киева могли попасть на территорию РФ и раздобыть необходимые для совершения теракта материально-технически средства в Москве. А именно на рынке «Садовод», хозяином которого является бизнесмен, выходец из Азербайджана Год Насимов.

Ранее СМИ уже писали о его связях с азербайджанской диаспорой, которая активно взаимодействует с военными из незалежной.